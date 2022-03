El PRI votará contra la reforma eléctrica de AMLO porque “no es viable”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la bancada de Morena aprobar sin cambios la reforma energética que envió a la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, anunció que votarán en contra si eso ocurre.

“Esa reforma que presentaron en un inicio no ayuda; no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso de las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales, ni garantiza una CFE sólida”, destacó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Fui muy claro que nosotros no íbamos a votar esa reforma antes del proceso electoral. Eso es algo muy importante, porque al final del camino, el grupo de Morena insiste en una reforma, en su iniciativa, que está claro ya hoy que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y no es posible”, destacó el también diputado federal.

El exgoberador de Campeche sostuvo que el PRI, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) deben construir una propuesta seria y firme que verdaderamente garantice que baje la energía eléctrica, que haya compromiso en las energías limpias, respeto a los acuerdos internacionales que tiene México, que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y dar apoyo al sector productivo.

“Todo eso lo vamos a presentar y vamos a discutir para impulsar una gran reforma después de las elecciones. La iniciativa de reforma viable y clara debe ser después de las elecciones”, adelantó Alejandro Moreno.