“No recibo sobres amarillos con dinero”: responde Derbez a AMLO sobre Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eugenio Derbez, actor y productor, le respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los señalamientos que hizo en su contra por oponerse a la construcción de un tramo del Tren Maya.

Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente”