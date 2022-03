No somos colonia de nadie: AMLO a general de EU sobre espías rusos en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador le recordó al general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien aseguró que Rusia tiene en México al grupo más grande de espías desplegados en el mundo para obtener información estadunidense, que México “no es colonia de ningún país extranjero”.

“Es una declaración que nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente y soberano, eso debe saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles que México no es colonia de ningún país extranjero”, sostuvo el mandatario

En la conferencia mañanera, el mandatario mexicano dijo que el gobierno federal no tiene información sobre los señalamientos del jefe militar de Estados Unidos y dijo que tanto mexicanos como extranjeros que cometan un delito en México, son detenidos y castigados.

"No impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, pero los que son delincuentes y cometen delitos se les detiene, no se permite ni a mexicanos, ni extranjeros cometer delitos en nuestro país”, expresó.

Enseguida, reiteró que México es un país libre, independiente y soberano y dijo que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos.

“Que se entienda también, de que nosotros tenemos como política la no intervención, que recuerde el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que decía el presidente Benito Juárez: `entre los individuos como entre la naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz`. Así de sencillo”, sentenció el mandatario.

“Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos Pekín a espiar lo que están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a los Ángeles, no nos metemos en eso”, insistió.