Secretario de Hacienda me informó sobre la tasa de interés; tecnócratas hicieron un escándalo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue quien le informó sobre el aumento de la tasa de interés de 6 a 6.5 por ciento que aprobó el consejo del Banco de México.

“Los tecnócratas y corruptos hicieron un escándalo y desde luego el periódico Reforma. Cuando saqueaban el país nadie decía nada, yo ofrecí una disculpa porque en realidad no sabía que no se había anunciado y salió el tema en la mañanera de ayer”, dijo.

Y agregó:

“Lo más importante de todo es que de verdad, no solo respetando las formas, se respete la autonomía del Banco de México y eso lo estamos haciendo, no haciéndole a la simulación de siempre, heredada del porfiriato, que la Constitución y las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo”, sostuvo.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo ser respetuoso de la independencia del Banxico y lo que decidan los integrantes de este órgano autónomo.

A pregunta expresa de un reportero sobre quien le había informado sobre la decisión de aumentar la tasa de interés, el presidente López Obrador respondió:

“El secretario de Hacienda participa en el Consejo del Banco de México y él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5 por ciento, me mandó la tarjeta en la tarde noche de antier pensé que ya se había dado a conocer y en la mañana salió el tema y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa de 6 a 6.5 pero todavía formalmente no se anunciaba”, se excusó el mandatario.