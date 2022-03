AMLO reprocha al INE falta de difusión de la consulta y dice: “no me pueden sancionar”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó nuevamente al Instituto Nacional Electoral (INE), la falta de difusión de la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo domingo 10 de abril.

Incluso, dijo que los ciudadanos deberán buscar las casillas como “Dora la exploradora”, en referencia a una serie animada didáctica donde una niña vive aventuras junto a sus amigos para resolver problemas y de esta forma interactúa con los menores televidentes.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que la postura de los consejeros del INE es “muy facciosa” y los acusó de ser autoritarios “disfrazados de demócratas”.

Luego, dijo que ni “el uno por ciento” de los ciudadanos se enteró de la consulta de revocación de mandato y parece que ese fue el propósito de sus adversarios porque tampoco se difundió de manera activa en los medios comunicación formales.

“Y no me pueden sancionar porque no estoy llamado a votar en un sentido o en otro”, advirtió el mandatario.

Por ello, señaló que no hay que tenerle miedo al pueblo y ser “demócrata de verdad”, no autoritario disfrazado de demócrata.

“Cuando nosotros luchamos contra el autoritarismo, no pensábamos en ganar a la primera, hicimos brecha porque no había tradición, costumbre y hábito democrático en el país. Había que iniciar la lucha y así fue cómo se avanzó. Se hace camino al andar”, sostuvo el presidente López Obrador.

“No es posible que nos califiquemos de demócratas y no participemos. Ah, porque no van a ganar o porque van a terminar fortaleciendo a quien está en el gobierno o no han conspirado lo suficiente todavía, no está a punto el golpe, les falta más guerra sucia; les faltan más calumnias y más mentiras, les falta debilitar más al gobierno y al presidente. ¿Qué clase de demócratas son?”, reprochó el mandatario a sus adversarios.

Enseguida, lamentó que el INE no promueva la consulta de revocación de mandato que, insistió, se trata de un proceso de democracia participativa.