Anaya da cinco razones para no participar en la consulta de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, pidió no salir a votar en la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril señalando que se trata de un fraude.

“Te doy cinco razones de por qué no votar (...) Primero, no votar porque la consulta del 10 de abril es un fraude cantado. ¿Por qué crees que no le dieron los recursos necesarios al INE para vigilar la elección como Dios manda?

“Cambiaron la pregunta para favorecer a López Obrador, cambiaron la ley la semana pasada para poder usar recursos públicos. Ya están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales. Es un fraude”, argumento en su video de este lunes.

La revocación de mandato es un FRAUDE CANTADO. Estoy convencido de que lo mejor es NO votar y hacerle el vacío a López, como se le hizo al otro López en 1976 (López Portillo). ¡No caigamos en su juego y no permitamos que nos divida! Comparto 5 razones para NO votar. pic.twitter.com/rdFa9mnsxb — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 28, 2022

Anaya indicó que este tipo de consultas “es una de las trampas favoritas de los autoritarios” y puso como ejemplo a Venezuela y Bolivia.

Una tercera razón, explicó Anaya Cortés, es que esta consulta puede ser una antesala para una extensión del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador “quesque porque el pueblo quiere que siga AMLO, de eso están ya tapizando todo el país”.

La cuarta y quinta razón se unen: el excandidato presidencial explicó que López Obrador nunca ha aceptado una derrota cuando se ha postulado a puestos populares. Pero, en caso de que sí la aceptara en esta ocasión, serían los diputados de Morena quienes elegirían al sustituto, dijo.

“Y para acabarla de amolar toda esta farsa cuesta un dineral. Entonces salir a votar es validar ese tiradero de dinero que se necesita para otras cosas, como medicinas, hospitales, escuelas, becas”, afirmó.

El panista que es acusado de corrupción y está pendiente de asistir a una audiencia en juzgados, propuso hacer el vacío a López Obrador, así como se hizo en 1976 con José López Portillo:

“En ese entonces ningún otro candidato se registró, se quedó solito como candidato único y a la larga no haber avalado esa farsa fue lo mejor. Y esta vez no avalar la falsa de López también es lo mejor”, indicó.

Dijo que entendía que hay mexicanos que quieren salir a expresar su descontento y afirmó que estas son sus razones personales para no votar, aunque respeta otros puntos de vista.

Sin embargo, aseveró que lo más importante es que este tipo de consultas no dividan a la sociedad, añadió. Asimismo, pidió defender al Instituto Nacional Electoral (INE) para que las siguientes elecciones sean justas.