Estamos rompiendo con inercias del pasado: Ramírez Bedolla ante masacre en Zinapécuaro

MORELIA, Mich. (apro).- El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la masacre de Zinapécuaro, en la que fueron asesinadas 19 personas, tiene que ver con el hecho de que “estamos rompiendo con inercias del pasado y estamos viendo reacciones violentas precisamente por grupos de la delincuencia organizada”.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la cabecera municipal de Zamora, el mandatario lamentó la tragedia ocurrida la noche del domingo en ese palenque que, remarcó, era “clandestino” e “ilegal”.

No obstante, advirtió que en su administración “hemos cortado de tajo con cualquier pacto con delincuentes, eso ya no se da en Michoacán y hoy tenemos un gobierno que tiene rumbo, que no está sometido a ningún grupo de la delincuencia organizada, ni tampoco grupo social, ni mucho menos”.

Insistió en que “no hay ningún acuerdo oscuro ni debajo de la mesa con ninguna asociación delictuosa; al contrario, estamos enfrentando a todos los grupos de la delincuencia organizada que tienen presencia en el estado de Michoacán”.

Respecto de los hechos en la localidad de Tinajas, municipio de Zinapécuaro, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que aproximadamente a las 22:30 horas del domingo fue informada sobre la agresión perpetrada contra los asistentes a un palenque que se celebraba en dicha localidad.

“De inmediato, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se desplazó al lugar, sitio donde se localizaron 19 cuerpos sin vida (16 hombres y tres mujeres), que presentaban heridas producidas por disparo de arma de fuego”, expuso a través de un comunicado.

De igual forma, se informó que en dicha agresión varias personas resultaron heridas y que habían sido canalizadas a nosocomios, por lo que personal de la Fiscalía realiza labores de verificación de la información, además de haber iniciado la carpeta de Investigación con relación a esos hechos.

En su encuentro con los medios de comunicación, la mañana de este lunes, Ramírez Bedolla sostuvo que en materia de seguridad hay toda una estrategia echada a andar, con operativos diarios, aunque precisó que cuesta trabajo y tiempo para que comience a dar algunos resultados, pero se mostró seguro de que su administración va en la ruta correcta.

“Muestra de ello —refirió— es que aquí en Zamora, ya lo informaremos cuando concluya el mes de marzo, pero por los datos que tenemos se ha reducido la delincuencia en esta ciudad y en esta región”.

El gobernador visitó este lunes Zamora para firmar con el ayuntamiento de ese lugar el convenio Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), mediante el cual se destinarán alrededor de 30 millones de pesos a este municipio para acciones en materia de seguridad, con asignación de recursos para capacitación, infraestructura, equipamiento y prevención social del delito.

Dijo que este programa, único en el país, beneficiará a 13 municipios seleccionados de acuerdo con sus niveles de violencia, con un total de 175 millones de pesos, de los que 70 por ciento provienen de fondos estatales y 30 por ciento de recursos municipales.