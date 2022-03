AMLO propone que los medios busquen "informar al pueblo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró necesario “un cambio profundo" en el papel de los medios de información y propuso anteponer como objetivo principal, “informar al pueblo” con objetividad y profesionalismo.

“Eso es lo que se requiere, no los medios para la cúpula porque así están, es para los de arriba, son dos esferas, la llamada sociedad política y el pueblo raso, y para todos los informadores con honrosas excepciones, lo que importa es la sociedad política el pueblo no existe”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario habló de forma extensa sobre el papel que “deben asumir” los medios de comunicación en el contexto de su movimiento denominado la Cuarta Transformación.

“Ahora es distinto y por eso el desconcierto, cómo se están dando todos estos recomodos, pues no hay más que atacarnos pero ya a estas alturas, ya deben saber que nosotros no vamos a dar ni un paso atrás”, advirtió.

Al respecto, dijo que actualmente existe un predominio de una prensa o medios de información al servicio de las minorías y sostuvo que su gobierno está “desmitificando al cuarto poder”.

“¿Saben para qué utilizaban la libertad de expresión? Para hacer negocios y robar, las grandes empresas tienen sus medios de comunicación para protegerse y someter al poder público y recibir contratos, créditos y prebendas”, afirmó AMLO.

Por ello, expresó su rechazo a “la prensa” que no toma en cuenta al pueblo, que no recoge los sentimientos del pueblo y que solo representa a los grupos de intereses creados.

Enseguida, puso como ejemplo el caso de los periódicos que se editan en la ciudad de México como Reforma y El Universal, pero dijo que lo mismo sucede en otras partes del mundo con los diarios The Washington Post de Estados Unidos, The Financial Times de Inglaterra y El País de España.

“¿Quienes son los dueños de El País? Puros empresarios accionistas de grandes corporaciones. ¿Qué defienden? Esos intereses. ¿Por qué están enojados con nosotros? porque Repsol e Iberdrola no pueden robar como lo hacían antes”, dijo y agregó:

“Eso es lo que hay que debatir, el papel de los medios de información e incluir lo que sucede en las redes sociales, por ejemplo lo de la compra de los robots de cómo con dinero difunden una calumnia, una noticia falsa y logran colocarla en tendencia mundial y esas plataformas, que saben desde luego a qué se deben estos fenómenos, cómo funcionan esas granjas de bots, se quedan callados”, reprochó a los dueños de redes sociales como Facebook y Twitter.

¿Y dónde está la ética en la comunicación? ¿Cuál es el respeto que le tienen a los usuarios? ¿Por qué no hay apego a la verdad? ¿Se puede calumniar impunemente? ¿Se puede seguir manteniendo la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna o calumnia porque algo queda?”, cuestionó AMLO.

Enseguida, aseguró que su gobierno garantiza la libertad de expresión y que nadie ha sido censurado.

“Nunca habían insultado tanto a un presidente, me insultan un día sí y el otro también, y yo no los insulto, yo nada más replico y tengo que informar a la gente porque si no, me quedo en estado de indefensión y me atacan, y no es Andres Manuel, sino lo que represento, junto con millones de mexicanos un proceso de transformación, millones que queremos un cambio verdadero, que dijimos basta a la corrupción, al autoritarismo”, sentenció AMLO.

“Ni modo que me quede callado, tenemos que responder y garantizar también el derecho que tienen nuestros adversarios Leo Zuckerman, Chumel Torres, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Pedros Ferriz, Carmen Aristegui, el Reforma y El Universal”, refirió.

Además, comentó que hay una desproporción en el manejo de información de los medios de comunicación.

“¿Saben en qué proporción estamos? De cada 100 artículos, uno a favor y 99 en contra. Entonces ¿cuando se había visto tanta libertad? Nunca”, aseguró.

“Lo que pasa es que estamos desmitificando al cuarto poder, ¿saben para qué utilizaban la libertad de expresión? Para hacer negocios y robar, las grandes empresas tienen sus medios de comunicación para protegerse y someter al poder público y recibir contratos, créditos y prebendas, eran parte y siguen siendo de los grupos económicos y poder político que se sentían los dueños de México, no se podía tocar a ningún medio de información porque no se podía tocar al intocable”, sostuvo AMLO.

Incluso, recordó que antes, los medios de información estaban al servicio de los presidentes de México y luego, las empresas llegaron a imponer a presidentes, afirmó en referencia al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“¿Y el pueblo? ¿Les interesa el pueblo? ¿Le tienen respeto al pueblo? ¿Les importa el pueblo? ¿Le tienen amor al pueblo? No. Defienden intereses”, expresó.