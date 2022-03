Tengo confianza en el fiscal, si Alejandra Cuevas tiene elementos en su contra que denuncie: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su respaldo al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y exhortó a la señora Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, a proceder legalmente en contra de los servidores públicos que acusa de “fabricar delitos”.

“Ya no es el tiempo de antes, ya el presidente no da línea para beneficiar o perjudicar a nadie, no se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo de antes”, dijo.