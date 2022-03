Así se vivió el sismo de 5.7 grados en la mañanera de AMLO (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba dando su conferencia matutina cuando sonó la alerta sísmica en Palacio Nacional, por lo que se tuvo que desalojar a los periodistas que se encontraban cubriendo la rueda de prensa. La conferencia llevaba aproximadamente una hora con 20 minutos cuando se emitió por los altavoces el sonido, tras registrarse un sismo de magnitud 5.7 en el estado de Veracruz.

López Obrador junto a su equipo de colaboradores salió del salón de la Tesorería al patio central de Palacio Nacional, donde el mandatario sostuvo una llamada con los gobernadores de Veracruz y Oaxaca para conocer el informe tras el movimiento telúrico de este jueves.

"Hablé por teléfono con los gobernadores de Oaxaca y Veracruz y hasta ahora no tienen información sobre daños mayores. El reporte en la Ciudad es que no hubo daños graves, no se sintió mucho, como les consta a ustedes, por lo menos aquí en el Centro", dijo el mandatario tras regresar al salón y luego de que los elementos de Protección Civil registraran el inmueble.