Cae “El Barbas”, sicario del CJNG que montó video para vincular a funcionarios con Cártel de Sinaloa

XALAPA, Ver. (APRO).- La Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de Veracruz (FIM) con apoyo de su homóloga en Puebla logró la aprehensión de Erick “N” alias “El Barbas”, sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien montó un video que se hizo viral en redes sociales para incriminar al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y a comandantes policías de la Cuenca del Papaloapan con el Cártel de Sinaloa.

“El Barbas” fue detenido en la capital del estado de Puebla, donde se refugiaba desde hace varias semanas. Tras un trabajo de inteligencia la FIM de Veracruz pudo llevar a cabo su captura.

Erick “N” apareció en un video divulgado el 7 de enero pasado, donde aparece sometido por una célula del CJNG, en el audio señalaba al Secretario de Gobierno de Veracruz de apoyar al Cártel de Sinaloa a quien le entregaba armas y dinero.

En un #video en el que aparecen 10 personas arrodilladas, entre ellas Alejandro Roca Andrade, sobrino del secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, el CJNG lo hace confesar que su tío apoya al Cártel de Sinaloa. pic.twitter.com/PGWkz7car8 — Proceso (@proceso) January 7, 2022

De acuerdo al gobernador, el morenista, Cuitláhuac García este video fue un “montaje” del Cártel Jalisco para desacreditar al gobierno, pues de las nueve personas que “supuestamente” permanecían ahí sometidas, solo cuatro aparecieron sin vida en una masacre que ocurrió en el municipio de Isla, al sur de Veracruz.

La detención de “El Barbas” es clave para que las autoridades veracruzanas tengan un diagnóstico del mapa delincuencial que opera en el sur de Veracruz.

Entre el viernes 7 y domingo 9 de enero de este año, 20 personas fueron ejecutadas en Isla, Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y en zona costera.

Para el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros el video grabado por el CJNG en donde supuestamente tienen arrodillados y sometidos a 10 integrantes del Cártel de Sinaloa –auspiciados presuntamente por Cisneros– fue un “vulgar montaje” por una “disputa interna” del Cártel de Jalisco, quienes han realizado “venganzas” y “ajustes de cuentas” entre sus mismo miembros.

“Este escándalo no me mancha, ni me tizna, al contrario, me fortalece. El presidente López Obrador me conoce, conoce a mi familia, él me conoce desde hace 20 años, hemos colaborado de manera muy cercana. No me desconocería (sic). Muchos se equivocan y se confunden, vamos a seguir trabajando de manera muy transparente”.

En la carpeta de investigación 068/2022, a la que parcialmente tuvo acceso Proceso en la Fiscalía General del Estado, se consigna que varias de las nueve víctimas dejadas con un “narco mensaje” en la carretera Isla-Santiago Tuxtla fueron “levantados” con una semana de anticipación durante peleas de gallos en las zonas rurales de los municipios de Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo y Tres Valles. De las nueve víctimas, solo dos habían puesto denuncias por su “desaparición”. Varias de las víctimas tenían “deudas” de drogas y de juegos con “punteros” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En esta zona, el 5 de noviembre pasado fue detenido el diputado local del PRI en Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez “El Gato” a quien le encontraron armas largas y drogas. De acuerdo con una fuente de la Fiscalía, “El Gato” podría ser uno de los jefes de plaza del CJNG y un alto generador de violencia en los estados de Veracruz y Oaxaca por el control y trasiego de drogas.

En la Cuenca del Papaloapan, además del consumo de marihuana y cocaína, la distribución de sustancias ilícitas ha mudado a la piedra y al cristal.

En la entidad, el CJNG ha “aceitado” sus estrategias para aumentar el consumo dentro del Golfo de México cooptando discotecas, bares, casas de masajes (prostitución), paraderos de tráileres (cachimbas), taxistas (para entrega a domicilio) y recintos portuarios. Incluso controlan la mercancía que circulan, poniéndole sellos de la organización a sus drogas y con colores de la bandera de México en bolsitas blancas transparente, como distintivo para “detectar” cuando una célula criminal independiente o de otra organización pretende vender sustancias ilícitas.