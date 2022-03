Dan último adiós a "El Mijis" entre flores y cumbias, en su natal San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ.- “El día en que yo me muera, que me toquen esta cumbia/ que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba”, suena desde unas bocinas el ritmo sonidero y la letra que corean cientos de personas, en su mayoría jóvenes, quienes a distancia acudieron a acompañar a su última morada a Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, que este jueves fue sepultado en un parque funerario en Soledad de Graciano Sánchez.

Hasta el parque funerario Arboledas del Consuelo entró la carroza fúnebre, sólo acompañada de la familia y amigos más íntimos del chavo banda que fue diputado y que, a su manera, hizo política y promovió diversos programas que permearon en jóvenes de pandillas de los barrios y colonias populares de San Luis.

Con cerveza o fotografías de Pedro César en mano, desde la calle el vasto cortejo cantó y bailó la música en honor de “El Mijis”, mientras en el interior de una iglesia en la colonia Las Piedras -donde vivió su niñez- se corearon oraciones del rito católico para pedir por su descanso eterno, en la tarde del jueves.

Los restos del exdiputado local del PT -y luego morenista- arribaron temprano este jueves a San Luis, procedentes de Tamaulipas, donde fueron identificados por su familia después de haber sufrido un accidente automovilístico que incendió su camioneta, de acuerdo con lo informado por las fiscalías. El traslado fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional.

El féretro platinado llegó primero a la funeraria “Memoria del Consuelo” en la colonia Dallas, para posteriormente ser trasladado a un domicilio particular de fraccionamiento Valle Real, para un velorio más privado.

Después, fue llevado al barrio de Las Piedras, donde ya era esperado por decenas de personas y un sonido en el que se reprodujeron canciones de su gusto, así como audios de algunas entrevistas en las que “El Mijis” hablaba de su activismo social y después político de más de 15 años.

Allí fue la misa, también con acceso limitado a sus más cercanos. El féretro fue cargado por jóvenes que portaban una camiseta con las palabras “Team Mijis”, al entrar y al salir rumbo al parque funerario.

En ese lugar, también de manera privada, su familia y sus amigos lo despidieron. Videos tomados por algunos presentes mostraron el dolor expresado sobre el féretro con los restos de Pedro César Carrizales, fallecido a los 43 años de edad.