Los medios estaban en contra, pero nunca los perseguí, dice Lula da Silva en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo a Morena, en el Senado, que todos los medios estaban en contra de su gobierno, pero nunca persiguió a nadie y había libertad de participación democrática.

En un encuentro con senadores de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Encuentro Social, Lula da Silva dijo que su gobierno impulsó la política de inclusión social más grande de la historia de su país, “sin dar un único disparo, sin aprehender a nadie, sin cerrar ningún periódico”.

“Los medios, todos estaban en contra, pero nunca, nosotros nunca perseguimos a la prensa. Había una importante libertad de participación democrática”, afirmó como parte de su discurso en el Senado de la República.

También, recomendó al partido en el poder hacer más aliados y más alianzas, pues, aunque les dijo que están en el camino correcto, no podrán arreglar solos al país.

“Hacen falta más aliados, alianzas, personas que entiendan lo que están haciendo. Hoy lo que ustedes están haciendo es motivo de orgullo para la historia”, dijo el exmandatario brasileño.

El nuevamente aspirante presidencial destacó que López Obrador es un “regalo”, que “no nace todos los días, y menos, llega a alcanzar la Presidencia de la República”.

“Y pueden estar seguros que va a ser muy atacado. Morena va a recibir siempre muchas críticas, ataques”, advirtió.

“Tienen a López Obrador, y es algo que tienen que tener conciencia. No hay muchos en México, ¿eh? No hay muchos, no hay muchos ‘López Obradores’, como no existen muchos Evo Morales, ni Kirchner, en Argentina, como no existían muchos Chávez”, dijo en otro momento.

También les señaló que pueden criticar al presidente López Obrador, pero que deben de ayudarle a “hacer lo que tiene que hacer”.

“Lo que ustedes están haciendo es reparar, una reparación para este pueblo que merece cariño, empleo, vivienda”, aseguró.

Lula también destacó el papel de Ricardo Monreal como coordinador de Morena en el Senado. En dos reuniones, pues también lo hizo en la Junta de Coordinación Política del Senado, recalcó su habilidad política para construir acuerdos y consensos con los partidos de oposición.

“Ricardo, tú has dado una demostración clara de que la habilidad de quien coordina la actividad política, cualquiera que sea, mientras más plural la persona se comporta, más perspectivas de vencer con sus buenas causas”, le dijo. Lula con Monreal. Foto: Germán Canseco

Después de que un juez del Supremo Tribunal Federal brasileño anuló sus condenas, confesó a senadores y senadoras que si tuviera un buen juicio no sería nuevamente candidato presidencial.

“Yo me pregunto ahora: ¿Por qué quiero regresar? Yo me quedé viudo. Estoy casi casado con Rosángela, tengo 76 años y yo me dediqué hasta hace poco tiempo, bueno, no es poco porque quiero vivir 120 años”, dijo.

“Pero no puedo vivir tanto, porque el hombre que tiene una causa, que asume una causa, no piensa más para sí mismo. Él no tiene más tiempo de decidir: “Yo quiero ser…”, él tiene que ayudar a los demás a decidir. Y yo estoy convencido de que es posible recuperar Brasil, que es posible generar empleo”, añadió.

Lula da Silva dijo que, en caso de ganar nuevamente la presidencia, la relación con México será prioritaria.