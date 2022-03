Alejandra Cuevas agradece a la sociedad por su liberación; “sin ustedes, seguiría en una celda”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).­– Dos días después de abandonar el penal de Santa Martha Acatitla, Alejandra Cuevas agradeció a la sociedad por la presión que ejerció para que pudiera ser liberada.

“Una cosa tengo muy clara, sin ustedes, esto no hubiese sido posible”, dijo la mujer en un video publicado por su hijo, Alonso Castillo Cuevas.

El lunes, Alejandra Cuevas salió del penal de Santa Martha Acatitla luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata, tras 528 días presa como presunta responsable de la muerte de Federico, hermano del fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

En su agradecimiento Alejandra Cuevas señaló que “no estoy libre por las instituciones, no estoy libre por el fiscal. Estoy libre por ustedes, que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos. Eso es lo más importante”, expresó.

Remarcó la importancia de la sociedad al asegurar que, sin su ayuda, “no estaría yo aquí platicando con ustedes, seguiría en una celda en Santa Martha”.

E hizo un llamado para que la sigan apoyando “a sacar (de prisión) a personas inocentes como yo”.

Explicó que, una vez que esté terminado todo el proyecto de su asociación, pedirá la ayuda de la sociedad para su mejor amiga, Mara.

“Ahora fue libertad para Alejandra, la próxima será libertad para mi mejor amiga, libertad para Mara, y así me encantará que todos sigamos en esta lucha, porque yo nunca hubiese ayudado a alguien que no conocía, me dieron un ejemplo y una lección de vida en la cual, sin ustedes, estaría yo nuevamente presa”, agregó.