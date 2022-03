“¡Cuanta creatividad, ternuritas!”, expresó AMLO sobre la “casa gris” hecha con figuras de ensamble

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la “casa gris”, elaborada con figuras de ensamble conocida como Lego, que ayer presentaron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), en el Senado de la República y les pidió “no hacer el ridículo”.

Están muy sensibles, no los quiero ni testerear (golpear suavemente un objeto frágil o de escaso equilibrio), están muy molestos, no les sale nada. En política una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo, hay que cuidar eso, ya en el Senado llevan un Lego de la casa de José Ramón. ¡Cuanta creatividad, ternuritas!”, expresó AMLO con ironía.