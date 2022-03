"Difícil" que Peña Nieto no supiera del caso Ayotzinapa dice AMLO, pero no lo responsabiliza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La investigación del caso Ayotzinapa va a llegar hasta donde lo decida la Fiscalía especial”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que “es muy difícil” que el jefe del Estado mexicano, no se entere de un asunto delicado.

“¿Quién va a resolver? La fiscalía especial del caso Ayotzinapa y tengamos confianza y este grupo de expertos va a seguir ayudando un año más y lo vamos a hacer porque tenemos el compromiso, no solo el presidente, sino el Estado y la sociedad, de saber dónde están los jóvenes y qué pasó verdaderamente”, indicó.

Además, deslindó al actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, argumentando que la decisión de involucrar a infantes de Marina en el basurero de Cocula “vino de oficinas centrales” y el actual mando castrense no fue tomado en cuenta porque se desempeñaba como comandante de la Octava Zona Naval en el puerto de Acapulco.

También, consideró que la información que está aportando su gobierno es importante como el video donde se reveló que el basurero de Cocula fue manipulado antes de que se diera a conocer la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Así respondió el mandatario en su conferencia mañanera, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lanzaron un “ya estamos encabronados” porque les vieron “la cara” y las instituciones jugaron con ellos durante tres años.

Ayer, don Mario González, padre de César Manuel, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, recordó que los padres y madres firmaron un decreto presidencial y los llevaron al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, “a sabiendas que no había nada”, además de que los “hicieron tomar la fotografía con la Sedena” y reprocharon la participación de la Marina en la manipulación del basurero de Cocula para fabricar “la verdad histórica” del anterior gobierno federal.

A pregunta expresa sobre la presunta responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto en el montaje de “la verdad histórica”, López Obrador respondió que “es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado”.

"Yo les voy a poner un caso, yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Joaquín Guzmán Loera (Ovidio Guzmán “El Ratón”, en octubre de 2019 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa).

“No supe porque se considera que son temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, me entré cuando se generó el conflicto, como era una situación muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo porque se hubieran registrado muchos muertos.

“Bueno, pero sí me enteré cuando se necesitaba, entonces sí creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho, no es cierto eso de que el presidente o el gobernador no sabía. No, sí se sabe”, sentenció el tabasqueño.