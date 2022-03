Monreal da positivo a covid-19; inicia tratamiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que dio positivo a covid-19, tras presentar síntomas leves.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el líder de Morena en la Cámara alta dijo que se encuentra en tratamiento por el virus.

“Informo que el resultado de la prueba PCR que me fue practicada es positivo. Ya inicié tratamiento con las debidas previsiones. Agradezco los mensajes, llamadas, oraciones y buenos deseos recibidos; me dan fortaleza. Dios y la ciencia nos ayudarán a vencer este inconveniente”, escribió en Twitter.

Horas antes, Monreal informó que se encontraba aislado luego de presentar dolor en la garganta y cabeza.

En ese momento dijo que esperaba los resultados de la prueba PCR.

Agradezco a quienes han preguntado sobre mi estado de salud. Les informo que me encuentro estable, y que atenderé las recomendaciones profesionales que se me hagan. Con la ayuda de Dios y de la medicina, superaremos esta etapa.

Con ello buscó acallar rumores sobre su estado de salud después de que se ausentó este martes y miércoles a la sesión del Senado.

“Me han estado llamando porque hay mucha especulación. No, estoy bien, estoy bien y de buenas, y espero superar esta etapa muy rápido. Soy un hombre de fe, creo en Dios, creo en el Santo Niño de Atocha, en la Virgen de Guadalupe, de San Juan, y siempre me encomiendo a ellos; así que no tengo temor de nada”, aseguró en un video.