Monreal tiene síntomas de covid-19; espera resultados de prueba PCR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que se encuentra aislado luego de presentar dolor en la garganta y de cabeza, y espera resultados de la prueba PCR para detectar si es covid-19.

Tras ausentarse este martes y miércoles a la sesión del Senado, Monreal informó que ayer por la mañana tuvo una ligera molestia en la garganta y dolor de cabeza. En el video que publicó en sus redes sociales se escucha mormado.

El coordinador del grupo parlamentario mayoritario, Morena, dijo que el médico le explicó que pudo haber adquirido el SARS-CoV-2 el domingo por la mañana, cuando tuvo una convivencia familiar.

“Me han estado llamando porque hay mucha especulación. No, estoy bien, estoy bien y de buenas, y espero superar esta etapa muy rápido. Soy un hombre de fe, creo en Dios, creo en el Santo Niño de Atocha, en la Virgen de Guadalupe, de San Juan, y siempre me encomiendo a ellos; así que no tengo temor de nada”, aseguró en el video.

En el mensaje informó que espera el resultado de la prueba PCR para saber si asistirá a una reunión interparlamentaria que encabezará fuera del país.

“Porque no voy a exponer al contagio a ninguna persona ni a nadie. Estamos actuando con responsabilidad”, añadió.

Monreal ha sido de los pocos en el Senado que hasta ahora ha librado el contagio del covid-19.

El líder de Morena en la Cámara alta pidió a la ciudadanía que no baje la guardia ante la crisis sanitaria por la pandemia.