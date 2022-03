Rosario Robles acusa a Gertz Manero de haberla metido a la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rosario Robles, quien se encuentra detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que acusa al fiscal Alejandro Gertz Manero de haberla metido en la cárcel.

Frente a Palacio Nacional, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, leyó una carta de su madre dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador donde señala que el Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, convenció al ahora exconsejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra y al mandatario de decidir en 2019 su encarcelamiento.

“Me llegaron informes de que en 2019, previo a mi detención, en una conversación sostenida entre Usted (López Obrador), el Fiscal General y el exconsejero Jurídico se discutió mi situación. El Fiscal los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos, era presionándome con la cárcel. Ahí se decidió mi suerte.

“Se armó toda una maquinaria, incluido el Juez/sobrino de apellido Padierna, para atraparme en estos muros. Me convertí en rehén, además de ser la única (por cierto, mujer) privada de su libertad por la supuesta triangulación de recursos a las Universidades (lo que hasta ahora no se ha demostrado, por el contrario, dicha hipótesis ha sufrido serios reveses en el Tribunal Administrativo)”, escribió la extitular de Desarrollo Social desde la cárcel de Santa Marta Acatitla.

En la misiva escrita a mano que leyó su hija Mariana a las 8:00 horas de este miércoles, Rosario Robles hace referencia a las revelaciones realizadas por el exconsejero jurídico, Julio Scherer, publicadas por la revista Proceso en su número 2368, de donde parte para relatar que Gertz Manero señaló que “estaría retenida hasta que decidiera ‘cooperar’ como lo había hecho Emilio Lozoya”, como mencionó en el 12 de agosto de 2020 en el Colegio de México.

Presidente @lopezobrador_: En una reunión entre Usted, el Fiscal General y el Ex Consejero Jurídico se discutió mi situación. El Fiscal los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos, era presionándome con la cárcel. pic.twitter.com/nhNDX9jaSM — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) March 30, 2022

“¿Qué pensará ahora de la supuesta cooperación del extitular de Pemex, si la propia Fiscalía decidió que nadie más estaba involucrado en los recursos obtenidos por el caso Odebrecht?”, se pregunta.

Él esperaba que con la tortura que significa la cárcel, de manera cobarde les ratificara una historia sin sustento. Que para salvarme a mí inculpara con falsedades a otros. Se equivocó y haciendo uso de mi derecho decidí demandarlo por esta situación, a pesar de que eso significaba enfrentarme a un personaje que utiliza su cargo para venganzas, y a quien nadie lo contradice porque le tiene miedo”, sostiene Robles en el texto acusando al fiscal Gertz Manero.

Acusó que nadie le pide cuentas al Fiscal de la República, “solo un valiente Juez, el 3° de Distrito”, que señaló el exceso de sus funciones, “violentando con ello mi presunción de inocencia”.

A través de la carta recordó que se mantiene en la cárcel de Santa Martha en la Ciudad de México, por una “licencia falsa, un juez a modo, sin que yo supiera previamente que se me investigaba, sin que tampoco tuviera un acceso a la carpeta con el tiempo suficiente, ni la posibilidad de diluir las acusaciones, se me privó de mi libertad. No importó que me presentara a la audiencia voluntariamente.

Robles le señala al presidente que es una infamia lo que le han hecho y dice estar preocupada debido a que ante la caída de casos del fiscal Gertz en el tema de Pemex, se pueda ensañar con ella para mantenerla en prisión, abusando una vez más de su poder.

Y subrayó: “No pido. Exijo justicia”.