AMLO dice que explicará a Kerry y empresarios de EU sobre el fortalecimiento de Pemex y CFE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la reunión que va a sostener este día en Palacio Nacional con el enviado especial para el Clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry y empresarios de ese país, se les va a informar que el sector energético de México no puede ser controlado por el sector privado y que las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deben tener preponderancia.

“Vamos a recibir al señor Kerry el día de hoy y van a estar también empresarios del sector energético de Estados Unidos y se va a tener un encuentro, se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo de definir qué minerales estratégicos van a estar manejados por empresas de la nación como el litio.

“Y que, en el caso de la industria eléctrica, se está garantizando en la iniciativa (eléctrica) el que pueda participar el sector privado nacional y extranjero es el 46 por ciento del mercado y que 54 por ciento va a quedar reservado a la Comisión Federal de Electricidad eso en cuanto a generación de energía eléctrica”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa.

Incluso, reveló públicamente que existen empresas extranjeras “famosas” que tienen permiso para vender combustible en México y fueron clausuradas porque se comprobó que sus terminales eran utilizadas para introducir “combustible de contrabando y vendían huachicol (gasolina robada)”.

También, advirtió que en el caso de las empresas de autoabasto de energía eléctrica, “no es posible" mantener ese esquema en México porque existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró como ilegal esta forma de operar de empresas privadas que reciben subsidio del gobierno federal.

“Nos vamos a entender, no hay problema, pero tienen que aprender a respetar y claro que nosotros queremos inversión nacional y extranjera pero no de esa forma”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario informó que el encuentro privado será por la tarde y confió en que la reunión “sea buena” porque el gobierno de México buscará acuerdos.

“No estamos en una postura intransigente, queremos llevar una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con los empresarios nacionales y extranjeros”, sostuvo el mandatario.

Por ello, insistió en decir que las empresas de autoabasto en el sector eléctrico no pueden operar de la misma forma porque “son ilegales”.

“Cómo es posible que sea ilegal el auto abasto y quienes no tienen una planta de energía eléctrica se asocian y se convierten en accionistas de Iberdrola y ya por eso va a entrar en el esquema de auto abasto recibiendo subsidio en la energía eléctrica, algo que no se hace con los usuarios domésticos”, cuestionó el mandatario.

Segunda oportunidad

En el caso de las empresas que tienen permiso para vender combustible en México y que actualmente están clausuradas por contrabando y venta de gasolina robada, se les va a dar oportunidad que vuelvan a abrir.

“Con el acuerdo de que no se permite el contrabando, ni se permite el huachicol y que, si se vuelve a cometer un ilícito, si hay reincidencia, se le cancela el permiso. Es nada más el acuerdo de que se va a actuar con legalidad”, aseguró el mandatario.

Previamente, lamentó que en Estados Unidos el sistema de distribución de energía eléctrica esté bajo dominio de empresas privadas y no exista interconexión en las regiones para revertir los efectos de apagones como sucedió en el sur de ese país.

También, destacó la situación en España donde las familias pagan 10 veces más por el consumo de energía eléctrica que en México y mencionó el caso de la guerra en Europa provocada por la invasión de Rusia a Ucrania que elevó el precio de los combustibles y está afectando a los usuarios en Estados Unidos.

“Nosotros no queremos ese modelo por eso es la reforma eléctrica, para garantizar que no haya apagones y que no aumente el precio, para eso tenemos que poner por delante el interés público, porque si le dejamos a las empresas, hay empresas que tienen una dimensión social, pero hay otras que son dominadas por el lucro.

“Piensan que dinero llama dinero, no se conforman con utilidades razonables y para que eso no suceda y no exponernos a la libertad del zorro en el gallinero, hay que poner orden para eso es el Estado”, zanjó el mandatario.