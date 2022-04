La Conavim reprueba dichos de Luis de Llano sobre Sasha y anuncia cruzada nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) reprobó las declaraciones que hizo el productor Luis de Llano Macedo en torno a la relación que tuvo con la cantante Sasha Sokol cuando ésta era menor de edad.

El organismo recordó que quien fuera productor de Televisa “fue señalado de abusar desde una posición de poder para mantener una relación sexo-afectiva con una menor de edad”, en referencia a Sasha, en aquel entonces de 14 años de edad.

Hace unas semanas, el conductor Yordi Rosado entrevistó a Luis de Llano Macedo, quien confesó que había tenido un romance con la cantante de Timbiriche, grupo que él mismo creó.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha. Me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito. Tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo: ‘nada que ver’. Y nada que ver. Se acabó”, dijo el productor, lo que desató una ola de críticas para él y para el propio Rosado.

Posterior a esta entrevista, la cantante acusó de abuso y manipulación a Luis de Llano, y escribió un hilo en Twitter en el cual explicó el abuso al que fue sometida por parte del productor.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, escribió.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, publicó Sasha el 8 de marzo pasado.

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Tres semanas después, el miércoles 30, Luis de Llano lanzó un comunicado en el que ofreció una disculpa a la cantante Sasha "solo si se sintió ofendida" por sus comentarios y aseguró que nunca ha cometido delito alguno ni ha actuado de forma inmoral. En ninguna parte de su posicionamiento hace mención sobre la acusación de abuso.

De manera inusual y un día después del comunicado del creador de Timbiriche, la Conavim fijó su postura al señalar que “en el caso mencionado serán las autoridades correspondientes quienes definan el alcance del presunto delito y las consecuencias que eso traerá”.

Cruzada para erradicar el abuso sexual infantil

La Comisión informó que se inició una cruzada nacional para prevenir, combatir, denunciar y erradicar el abuso sexual y la violación infantil y adolescente.

Indicó que entre enero y febrero de este año se ha registrado en niñas y adolescentes, 19 víctimas por feminicidio, 25 por homicidio doloso, 518 por lesiones dolosas y 38 por trata de personas.

La Conavim reafirmó su posición de repudio ante cualquier práctica o discurso que normalice este tipo de violencias.

“Desde esta comisión recalcamos la importancia de creer en las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian, sin importar el tiempo que haya pasado, o quién sea el agresor”, señaló.

“Las y los mexicanos no podemos ser omisos ante el nivel de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en razón de su género, ni tampoco debemos permitir prácticas y discursos que reproduzcan y justifiquen estas violencias”.