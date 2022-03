No hay consenso para autorizar el uso lúdico de la mariguana: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al interior del gobierno federal no hay consenso para autorizar el uso lúdico de la mariguana porque el comercio de las drogas sigue generando violencia en el país, ya que el 75 por ciento de los homicidios están vinculados con el narcotráfico y se pretende revertir los efectos negativos de la adición entre los jóvenes.

Luego, señaló que el gobierno federal seguirá tratando este asunto porque hasta el momento, no hay ninguna decisión tomada en cuanto a decir que “no se va a permitir nada de esto”.

“Solo estamos analizando lo que más conviene a la sociedad”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario explicó que un equipo interdisciplinario del gobierno federal revisa el tema relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves como es el caso de la mariguana.

“Sin embargo, no hemos alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno porque sigue habiendo muchos daños, el más doloroso es el fallecimiento de personas sobre todo con las drogas sintéticas y todavía estamos esperando los resultados de una encuesta porque nosotros buscamos que no aumente el consumo de drogas, por eso tratamos abiertamente estos asuntos”, indicó el mandatario.

“De lo contrario, todo se maneja en series de Netflix, donde hasta se pintan mundos de color de rosa, bandas de delincuentes y narcotraficantes, con mujeres guapas, alhajas, ropa de marca, poder, de cómo someten autoridades y es el mundo de las series pero no se conoce esto otro que duele mucho, la destrucción sobre todo de jóvenes y estamos hablando de miles de fallecimientos en Estados Unidos, es un problema grave sobre todo por la pérdida de jóvenes”, sostuvo.

Por eso, dijo, el gobierno federal está enfocado en atender las causas que generan la violencia y tratar de garantizar un desarrollo pleno a los jóvenes.

“Que nadie se sienta sin posibilidad de ser feliz sin utilizar las drogas y que se informe sobre la felicidad, si es que se produce con el uso de las drogas, que se trata de una felicidad efímera pasajera y transitoria, que luego se vuelve infelicidad y genera muchos daños, al que usa las drogas y sus familiares”, expresó el mandatario.

Enseguida, comentó que su gobierno plantea, primero, evitar el incremento del consumo de las drogas en la juventud y buscar opciones alternativas para que los jóvenes tengan oportunidades para “ser felices de otra forma”.

“Lo segundo que también es muy grave es que por esto tenemos mucha violencia: El 75 por ciento de los homicidios tienen que ver con este comercio de drogas, si ayer perdieron la vida, como desgraciadamente sucedió, 91 personas, el 75 por ciento de estos asesinatos están vinculados al crimen organizado, a la confrontación de bandas por esta situación.

“Vamos a seguir porque no tenemos nada que nos límite para buscar lo que más convenga al pueblo de México”, sentenció.

Consideró que su gobierno está abierto a buscar opciones alternativas, pero siempre pensando en el bienestar de la gente y la vida.