¿Quién pompó? pregunta AMLO a Loret sobre su departamento cercano a casa de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió públicamente al periodista Carlos Loret de Mola que informe si es verdad que tiene un departamento en el extranjero, cercano a una casa del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien actualmente está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

“¿De dónde ha sacado tanto? ¿Quién pompó? 13 departamentos en la Ciudad de México, es una inmobiliaria, nada más que no hay investigación periodística, pero sería bueno saber ¿dónde están los departamentos y cuánto valen?, planteó AMLO.

En la conferencia mañanera, el mandatario arremetió nuevamente contra Loret de Mola y dijo que el conductor del portal Latinus y de programas de radio en la Ciudad de México “no puede vivir “sin estar pensando en lo material” y que “no tiene llenadera”.

“Carlos Loret de Mola, que todavía me está pidiendo explicación que por qué mi hijo (José Ramón López Beltrán), se enriqueció. Debería pedírsela a él, pero yo podría decirle que mi hijo en comparación a la fortuna de Loret de Mola es muy modesto”, dijo y agregó:

Loret de Mola aún no ha explicado cómo obtuvo 13 departamentos en la Ciudad de México. Yo también no le llego, es más, si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene”, emplazó el mandatario al conductor de noticias.

Enseguida, señaló que Loret de Mola tiene solo 13 inmuebles en la Ciudad de México, así como casas de campo fuera de la capital de la República y departamentos en el extranjero.

“Que nos diga si es cierto que tiene un departamento cercano a una casa de Genaro García Luna y que nos diga también igual que Felipe Calderón, cuál era su relación con Garcia Luna”, cuestionó AMLO a Loret de Mola.

“Es muy interesante todo esto porque si no tuviésemos autoridad moral, no hacemos nada, no avanzamos porque es una mafia y no quieren dejar de robar, les molesta, es que es una adicción la corrupción es como la droga, son adictos al dinero”, aseguró el mandatario.

Luego, dijo que “su dios es el dinero, no pueden vivir sin estar pensando en lo material y no tienen llenadera”, sentenció.