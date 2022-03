AMLO agradece a Slim, quien pide a inversionistas respetar la investidura presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la postura del empresario Carlos Slim, quien lanzó un llamado a representantes de la inversión privada para respetar al mandatario mexicano y no pelearse con el titular del Ejecutivo federal “ a periodicazos”.

Celebro lo que dijo Carlos Slim, tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial, es que a mí no me impuso la cúpula económica como era antes, no me pusieron los medios, yo fui electo por el pueblo, soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo. Soy un presidente que tengo una representación democrática”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario sin pregunta de por medio, dijo que el magnate de la construcción y telecomunicaciones en México, entiende lo que significa el respeto a la figura presidencial porque es institucional y exhortó a otros empresarios a actuar con responsabilidad y seriedad.

“Es lo que expresó Carlos Slim y se lo agradezco”, dijo AMLO y arremetió contra sus adversarios:

“Sin embargo, hay quienes están dedicados a atacarnos, esto que vemos del Reforma y Claudio X, González; los ex presidentes Felipe Calderón, Vicente Fox menos, Enrique Peña no habla pero hay otros que están… y muchos detrás, esos que tiran la piedra y esconden la mano porque la doctrina de todo este grupo reaccionario es la hipocresía”, aseguró el tabasqueño.

El pasado miércoles 2, el empresario Carlos Slim sostuvo un encuentro con el dirigente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar donde dijo que el tener conflictos “caprichosos o ideológicos, es una tontería”.

“Porque si lo que van a hacer las cámaras (empresariales) es confrontar por confrontar, por principio, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería", expresó Slim en el foro que convocó a la cúpula empresarial de México.

Al respecto, el presidente López Obrador señaló que la relación con el dueño de Grupo Carso y América Móvil, no solo es en el discurso.

“La relación es buena, no coincidimos en todo y no le estamos condonando impuestos”, aseguró AMLO.

Por ello, consideró que la mayoría de los empresarios que tienen inversión en México están actuando "de manera responsable”.

“No estamos en contra de los empresarios, son indispensables para el desarrollo del país, no se podría solo con la inversión pública, sacar adelante al país, se requiere de la inversión privada y del sector de los trabajadores para desarrollar juntos al país”, sentenció.

Enseguida, recuerdo que su gobierno está en contra de la riqueza mal habida, la corrupción y de que el país sea de “unos cuantos”.

“Queremos que México sea de todos, que haya igualdad y justicia; que se garanticen las libertades y que haya democracia”, refirió.

También, comparó lo que es la democracia y la oligarquía argumentando que el primer concepto es que el pueblo tenga el poder y el segundo, se enfoca en un sistema de gobierno donde el poder radica en personas de una clase social privilegiada.

“Eso no es la democracia y no es lo que queremos para México y así era antes ¿o no? ¿No era así? ¿No fue así durante todo el periodo neoliberal? ¿No modificaron las leyes para beneficiar a la clase social privilegiada y abandonaron al pueblo?”, cuestionó al tiempo de que dijo que esto no es lo que su gobierno quiere para México.