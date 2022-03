"No vamos a irnos sobre Belinda”: AMLO al hablar sobre la deuda de la cantante con el SAT

López Obrador exhibió la lista de empresas que no pagaron impuestos durante el gobierno de sus antecesores. Foto: Benjamín Flores / Procesofoto / DF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la cantante Belinda Peregrín Schüllin conocida como Belinda tiene un juicio en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionado con el pago de impuestos y anunció que su gobierno no va a perseguir jurídicamente a la joven actriz.

“Sí, miren, yo pienso que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales. Antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal, y a los de mero arriba no se les tocaba”, dijo y agregó:

“Porque, pues sí, un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos”, indicó AMLO.

En la conferencia mañanera, el mandatario criticó nuevamente a los directivos de grandes corporaciones nacionales y extranjeros que a través de influencias, conseguían que sus antecesores les condonaran el pago de impuestos.

“Digo esto porque hace como dos días salió también una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda”, señaló el mandatario.

“Claro que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, mejor dicho, a contribuir, pero eso era lo que se exigía y los que contribuían eran los que no tenían influencias; los que se sentían dueños de México, esos no pagaban impuestos'', agregó AMLO.

Por ello, pidió levantar el nivel del debate, argumentando que sus antecesores se enfocaban en dar un golpe fiscal espectacular y así querían darnos atole con el dedo pero ahora ya no es así, dijo, desde que a la llegada de su gobierno se reformó la Constitución y ya no hay condonaciones fiscales.

“Yo sí les puedo decir cómo estaba, nada más para que no nos dé amnesia, como era antes. ¿No tienes la lista de los 50 más grandes que no pagaban impuestos, que les devolvían los impuestos? Pues eso ya no sucede”, aseguró el tabasqueño.

"Y, repito, no es: a ver, Juan Gabriel y Luis Miguel y Belinda, y lo espectacular o lo que hizo (Carlos) Salinas para meter a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y a un banquero, dos, tres y ‘¡Oh, qué bárbaro!, ahora sí se acabó la corrupción’, y él fue el que promovió más la corrupción, el trafique de los bienes nacionales, que los entregó a sus allegados: empresas, bancos, minas, todo”, indicó.

Enseguida, lanzó un “ya basta” con el tema de la manipulación sobre los artistas que enfrentan problemas con el SAT y volvió a exhibir la lista de empresas que no pagaron impuestos durante el gobierno de sus antecesores.

“Mira cuánto le condonaron a Televisa Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 20 mil 400 millones; Banamex, 15 mil 848 millones; Cemex; Grupo Carso; ICA; Grupo Salinas; Inbursa; General Motors; Bancomer; Alfa y así. Entonces, esto ya no”, sentenció AMLO.