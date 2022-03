Mujeres de la 4T arropan a Sheinbaum con el grito “¡presidenta, presidenta!”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En lo que prácticamente fue un nuevo "destape" como aspirante presidencial, arropada por los gritos de “¡presidenta, presidenta!” lanzados por gobernadoras, legisladoras y mujeres que forman parte del movimiento denominado la Cuarta Transformación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció luchar por la justicia y disminuir las grandes desigualdades que persisten en México.

“Con alegría, con orgullo, con corazón decimos a las mujeres que construimos y luchamos por la soberanía; luchamos por los derechos de las mujeres, pero luchamos también por la democracia y la justicia”, expresó.

Destacó que, a tres años de la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el país “ha cambiado”, y recordó que en esta administración federal se implementó un gabinete paritario y este ejemplo ha sido replicado en el Poder Judicial y el Legislativo, así como en los municipios y los gobiernos estatales.

Por ello, dijo que las mujeres gobernantes y legisladoras que respaldan el movimiento del presidente López Obrador, luchan por el bienestar del pueblo y disminuir las grandes desigualdades.

La Secretaría de Gobierno de la CDMX aseguró que 15 mil personas acudieron al Encuentro de Mujeres por la Transformación, encabezado por @Claudiashein en el Monumento a la Revolución. Video: Montserrat López pic.twitter.com/jNnDg4LMg0 — Proceso (@proceso) March 5, 2022

“No podemos olvidar como mujeres gobernantes que tenemos la obligación ética y consecuente, por el origen de donde venimos, de hacer política de gobierno pensando en los que menos tienen, pero no podemos olvidar jamás a las mujeres, porque las mujeres tenemos derechos y los derechos deben ser incluidos en las políticas de gobierno”, indicó Sheinbaum Pardo.

Lo anterior durante un evento denominado Encuentro de Mujeres por la Cuarta Transformación, realizado en la explanada del Monumento a la Revolución y donde, según la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, se congregaron al menos 15 mil personas.

La mayoría de los asistentes fueron mujeres provenientes de distintos puntos de la Ciudad de México y los estados que conforman la República donde tiene presencia el partido Morena y la 4T.

El acto multitudinario se llevó a cabo en el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo martes 8, y reunió a gobernadoras postuladas por Morena, como la de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; Layda Sansores, de Campeche; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Indira Vizcaíno Silva, de Colima, y Lorena Cuellar Cisneros, de Tlaxcala.

También estuvo presente la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, así como la diputada local de Yucatán, Rocío Natali Barrera Puc, y la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutierrez Escalante. Asistentes al evento en el Monumento a la Revolución. Foto: Montserrat López

En su discurso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que actuó como anfitriona del encuentro de mujeres morenistas, se enfocó en reconocer el trabajo de las mujeres en todas sus facetas, desde la que trabaja en el hogar, en el campo, en el sector público y privado, a las profesionistas, estudiantes y activistas.

“Nuestro movimiento está basado en el amor, en la construcción de la paz y en la construcción de la justicia; estamos en contra de la discriminación del racismo del clasicismo también del machismo como parte de la dominación”, señaló Claudia Sheinbaum.

Arremete contra empresarios, conservadores y Vicente Fox

Luego, advirtió que cuando no hay derecho a la educación, a quien más afecta es a las mujeres que si no hay derecho a la la salud, la mujer es la más afectada.

“Somos un eslabón de la lucha de muchas mujeres que llegaron a este momento, somos mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, en los movimientos por la democracia y la justicia social”, dijo, y agregó:

“En las fechas recientes se ha querido colocar a nuestro movimiento como el que está en contra de la igualdad de las mujeres y como si no nos interesara o doliera la violencia contra las mujeres, y de pronto el movimiento conservador o los grandes empresarios que lanzan calumnias contra nuestro movimiento, se han querido erigir como los defensores de las luchas de las mujeres: falso, falso, nada más hipócrita”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Enseguida, recordó que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se integró el primer gabinete paritario “en la historia de México”; dijo que AMLO fue quien propuso a una mujer en el Banco de México y que también envió propuestas de mujeres al Poder Judicial.

“Hay que recordar, porque si no lo hacemos, estamos condenados a olvidar y cometer los mismos errores”, enfatizó la jefa de gobierno capitalino. Claudia Sheinbaum. Foto: Montserrat López

También arremetió contra el expresidente panista Vicente Fox, quién llamó a las mujeres “lavadoras de dos patas”, y lo calificó como “un traidor a la democracia”.

“Quiero compartirles algo que dije hace algunos meses, la autoridad moral no se compra en la esquina, ni con todo el dinero del mundo. Se construye con la mística de luchar todos los días por un México con justicia, democracia, libertad, honestidad y con honradez”, señaló.

Consideró que para una mujer gobernante existe la responsabilidad de mostrar a las niñas y jóvenes que el camino de “tender la mano a los más débiles" como forma de vida siempre será mejor que “aplastar al otro”.

“La responsabilidad de mostrar a las niñas y jóvenes que una sociedad más justa implica que no estamos destinadas a un rol en la sociedad, sino que el fortalecimiento de los derechos de las niñas y las mujeres significa que puedan lograr cada una de ellas sus sueños en completa libertad y con plena autonomía”, expresó Sheinbaum.

“No es la corrupción, la triquiñuela, no es el odio, no es el clasismo, no es el racismo lo que nos convierte en mejores personas, no es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades siempre va a llevar a la violencia, la profundización de las desigualdades en contra de las mujeres siempre llevará a la violencia”, agregó.

Por ello, planteó que no se trata de definir políticas para proteger a las mujeres, sino de reconocer a las mujeres como personas y erradicar toda forma de desigualdad.

“Así que la igualdad, la construcción de la paz, la construcción de una sociedad más justa y la paz para las mujeres se construye ampliando derechos”, sostuvo Sheinbaum. Foto: Montserrat López

“No es una lucha individual, es una lucha colectiva, es una lucha social en el marco de los derechos de todas y todos los mexicanos como servidoras públicas como ciudadanos todos los días por un país de derechos para todos y para todas porque estamos convencidos que los derechos crean libertades, justicia social y bienestar”, recomendó la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Luego, consideró que se trata de construir derechos para las mujeres y porque el feminismo “no se conjuga con conservadurismo”.

“Los derechos de las mujeres no se conjugan con la anti democracia, porque los derechos de las mujeres no se conjugan con el autoritarismo, la corrupción, los privilegios de unos cuantos y la guerra”, refirió.

Incluso, comentó que los derechos de las mujeres se inscriben en la lucha por la paz y en gobernar para “construir derechos no privilegios, no mercancías”.

Lanza mensaje al INE

“Desde aquí y para los que digan que estamos violando leyes electorales, que primero promuevan la democracia. Desde aquí hacemos manifiesto señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que se escuche bien y que se escucha fuerte, aquí hay mujeres que estamos convencidas, defendemos y actuamos por la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, dijo en referencia al Instituto Nacional Electoral y soltó:

“Señor presidente, no está solo, no va a estar solo, creemos, las que estamos aquí, en una manifestación pacífica, en una patria justa, en una patria solidaria. Creemos en la igualdad, justicia y creemos también que por el bien de todos primero los pobres en los derechos de las mujeres sobre todo las que menos tienen”, indicó.

El mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum estuvo interrumpido en varios momentos por el crio de “presidenta”, en referencia a la sucesión del 2024.

El objetivo es que llegue la primera mujer a la Presidencia: Evelyn Salgado

Por su parte la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, consideró que las mujeres de la cuarta transformación están más comprometidas “que nunca” con las causas del pueblo de México.

“Este encuentro de mujeres de izquierda es fruto y esfuerzo permanente por la equidad, la justicia y la democracia. Desde esta tribuna quiero convocar a todas las mujeres mexicanas unamos esfuerzos a que sigamos conquistando los grandes retos que tenemos por delante buscando siempre nuestras coincidencias y avanzando juntas por ese camino”, sostuvo.

Recordó que Guerrero es un estado protagonista de todas las transformaciones de México y que las mujeres han luchado y ganado espacios históricos.

“Hoy nuestro estado tiene por primera vez en la historia a una mujer gobernadora, hoy nuestro estado tiene su primer gabinete paritario de la historia política los ocupan con orgullo las mujeres de Guerrero”, indicó Salgado Pineda.

Dijo que esta acción de su gobierno se traduce en avances significativos y compromisos que materializan en políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones.

“La defensa de la montaña de Guerrero y de todas las niñas y las mujeres que no podemos tolerar cualquier forma de violencia y vamos a seguir avanzando en esta agenda transversal con el respeto a los derechos humanos, el bienestar y la equidad de género como eje permanente en cada acción de gobierno”, explicó.

“Que no quede duda compañeras y que se escuche fuerte y claro, es por la liberación femenina, la cuarta transformación camina y tiene su motor en las mujeres porque tenemos con el gobierno de México, así como con cada compañera de lucha, una alianza, un compromiso para no claudicar hasta conseguir nuestros objetivos”, agregó.

Luego, señaló que las mujeres de la cuarta transformación están trabajando, cada una desde su trinchera, para que lleguen más mujeres a puestos clave en la administración pública y enfatizó que el objetivo en común, es que llegue la primera mujer a la Presidencia de la República.

“Hay que seguir cruzando límites, hay que dejar huella y ante la duda recordar que el presente y el futuro lo construimos juntas como aliada y compañera en México, las mujeres ya no se encuentran solas y nunca volveremos a estar solas”, expresó.

“Para ninguna de las que estamos aquí, ha sido fácil llegar. No ha sido fácil pero ya estamos aquí, de pie y con la frente en alto luchando, estamos aquí con sororidad y con orgullo”, agregó.