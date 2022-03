"Criminal voy a dar contigo" anuncia gobernador de Querétaro tras violencia en partido Gallos-Atlas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El gobierno del estado de Querétaro dio a conocer que son 26 personas las lesionadas -tres graves y tres que ya fueron dadas de alta- por la batalla campal del sábado en el estadio La Corregidora, entre las barras de los Gallos Blancos y del Atlas.

He girado 7 instrucciones precisas para determinar responsabilidades, por acción u omisión. Castigaremos lo que se tenga castigar. Corregiremos lo que se tenga que corregir y sancionaremos a quien se tenga que sancionar.

En conferencia de prensa, el gobernador Mauricio Kuri lanzó una advertencia a los “criminales” que participaron en los hechos violentos quienes “no volverán a poner un pie en el estadio” porque sus actos no quedarán impunes.

“Me quiero dirigir a ti, criminal: donde estés o hayas nacido o te estés escondiendo voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer ha ofendido a las familias queretanas y del país, lastimaste a visitantes, pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia. No vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir”, dijo Kuri.

Uno de los lesionados de mayor gravedad es un aficionado del Atlas de nombre Esteban quien tiene un tatuaje del equipo rojinegro en el pecho y que en las imágenes que circularon se vio cómo fue salvajemente golpeado cuando ya estaba desmayado.

Esta persona tiene un traumatismo craneoencefálico, pero según la secretaria de Salud, María Pérez, “está estable” igual que los otros dos, uno de los cuales tuvo que ser intubado este sábado. En la conferencia, los funcionarios que acompañaron al gobernador insistieron e que no hay fallecidos y que el estado de salud de los lesionados no debe preocupar.

La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, refirió que los lesionados están en hospitales públicos (secretaría de salud, IMSS y Cruz Roja) y que recibirán toda la atención médica y sus familias apoyo y acompañamiento.

Murguía adelantó que el gobierno revisará el contrato de comodato que mantiene con la empresa que opera a Gallos Blancos, cuyo dueño y presidente es el empresario Gabriel Solares, para revisar si “hubo alguna omisión e incumplimiento para darlo por terminad o aplicar una sanción, pero sería civil”.

También se informó que hasta ahora no hay personas detenidas y el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras, no quiso proporcionar ninguna información acerca de cuántos elementos de la policía estatal estuvieron en el partido ni por qué tardaron en reaccionar para evitar el salvaje enfrentamiento.

Tampoco revelaron el nombre de la empresa responsable de la seguridad privada en el estadio La Corregidora, pero sí destacaron que no cumplieron con el número de elementos que se necesitaba para tener cubierto el partido.

“He instruido al secretario de seguridad pública estatal y a protección civil que me brinden las omisiones en las que incurrió la autoridad. La seguridad del estadio es principalmente privada. He citado a Mikel Arriola (presidente de la Liga MX), así como a Gabriel Solares, presidente del equipo. Es evidente que en el estadio la fuerza pública fue insuficiente y no actúo con prontitud. Solicito a la Fiscalía que determine pronto las responsabilidades de todos los actores involucrados: directivas, equipos, funcionarios y de los vándalos agresores”, añadió el gobernador.