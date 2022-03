Si Gertz usa el cargo para influir en el caso de su hermano lo verán los ministros: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que entiende “las razones personales y humanas” del fiscal Alejandro Gertz Manero en el caso del fallecimiento de su hermano Federico, cuya hijastra, Alejandra Cuevas Morán, está presa y su caso sometido a una revisión constitucional.

En la conferencia mañanera insistió en que se trata de un asunto personal en el que el fiscal presume que su hermano fue asesinado y ahora quiere que se aclare y se haga justicia.

Una reportera preguntó al mandatario si su carácter de fiscal general no influiría en el caso, a lo que el mandatario respondió:

“Si va a utilizar su cargo para influir en el caso habría que esperar el resultado de los ministros. Hay que esperar el juicio porque no depende de la Fiscalía, depende del poder judicial en esta etapa. Entonces vamos a esperar, lo demás no deja de tener también tintes políticos”.

Para el mandatario, en la filtración de los audios hay “intereses”, reprochó la intervención de conversaciones y consideró que “le están apostando a tumbar al fiscal”.

El pasado viernes fue difundida una conversación telefónica entre el fiscal general y su fiscal de control, Juan Ramos López, en la que el primero, notoriamente molesto por el cauce del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, habla de su acceso al proyecto y se queja de una serie de acciones presuntamente acordadas pero incumplidas por el ministro.

En respuesta a lo revelado, el presidente López Obrador dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el resultado del asunto.

El caso es uno de los más polémicos del fiscal Gertz Manero y tras la filtración de las conversaciones, legisladores de oposición gestionan un juicio político sobre el fiscal general, lo que abrió una amplia polémica al respecto durante el fin de semana.

Se trata de un caso que data de 2015, cuando Federico Gertz Manero murió por diversas complicaciones de salud y que su hermano Alejandro atribuye a una omisión en los cuidados y auxilios que debieron brindarle su pareja sentimental, Laura Morán, así como su hijastra, Alejandra Cuevas Morán.

Las denuncias de Alejandro Gertz, por entonces director de la Universidad de las Américas, fueron desestimadas en dos ocasiones hasta que, en 2020, ya en el cargo de fiscal, el caso se reabrió y Alejandra Cuevas fue detenida.

Por las implicaciones del asunto, una revisión constitucional fue atraída por la SCJN. El proyecto recayó en el ministro Pérez Dayán, quien por estos días lo presentará a Sala en un sentido que indignó a Alejandro Gertz, de acuerdo con las conversaciones filtradas.

Cuestionado sobre el contenido de las grabaciones, el titular del Poder Ejecutivo expresó:

“No las escuché, pero sí tengo la información de lo básico. Tiene que resolver la Corte sobre este caso. Entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano: él quiere que se haga justicia, la otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver”.

Fue entonces cuando orientó su comentario a los intereses detrás de la intervención de conversaciones y anticipó un riesgo para la estabilidad del país:

“Eso no nos conviene a los mexicanos. Algo que agradecen los empresarios es que hay gobernabilidad y estabilidad política, entonces no apostemos a la inestabilidad.

“Hay que tener cuidado porque hay muchos intereses enfrentados. El hecho de que se graben así las conversaciones… eso no lo hace cualquier ciudadano (…) Hay que esperar tengo entendido que la Corte va a resolver sobre este caso la semana próxima”.

Una vez más, López Obrador sostuvo que él no interviene en asuntos del Poder Judicial, no persigue a nadie ni se fabrican delitos como en el pasado. Añadió que no debe haber presiones y pidió que los ministros resuelvan en libertad.

En sus referencias al caso, sin embargo, justificó las expresiones de Gertz en contra del ministro Pérez Dayán, al admitir que él también suele criticar a juzgadores que conceden amparos, por ejemplo, respecto a sus medidas y propuestas de legislación en el sector energético, conduciendo una vez más su abordaje del asunto a los intereses políticos.

“Si él (Gertz) habla mal de los ministros, pues es su visión de las cosas, yo también a veces, no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros, y desde luego no le tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud” dijo.

Finalmente, expresó:

“Hay que esperar el juicio. No depende de la Fiscalía, depende del Poder Judicial, entonces vamos a esperar. Lo demás no deja de tener también tintes políticos. entonces serenos. No te calientes granizo… que el Poder Judicial resuelva”.