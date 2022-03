Trifulca en estadio de Querétaro, por resabios de gobiernos neoliberales; hay que moralizar al país: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al abordar el tema de la violencia en el estadio de Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “lamentables” los hechos pero pidió tener en cuenta las causas que calificó como “resabios” de los gobiernos neoliberales.

Son “resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad”, señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

“Ante estos hechos lamentables, se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas. Antes se pensaba que solo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y la violencia en México, eso era relativo porque los gobiernos estaban en manos de la delincuencia”, añadió.

Por su parte, el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, señaló que, de acuerdo con las autoridades de Querétaro, no hay registro de muertos en el enfrentamiento entre las porras de Los Gallos del Querétaro y los del Atlas de Guadalajara.

López Obrador dijo que se está investigando por parte de la fiscalía del estado y en respuesta a la presunta participación de grupos del crimen organizado en dicho enfrentamiento pidió esperar a que se investigue.

“Vamos a esperar al gobierno del estado, dar la información, si fue solo lo que se presenta como confrontación de fanáticos del futbol o qué tipo de porras son. Ahora sí que ¿de parte de quién?. Todo eso lo tienen que investigar”.

Dijo que no va a responsabilizar al gobernador, porque está haciendo su trabajo y está informando bien. respecto a las versiones en redes sociales de que hay 17 muertos. López Obrador destacó que ese mismo número de muertos, 17 son los que también se manejaron inicialmente en la masacre de San José de Gracia, Michoacan.

"Nosotros nos vamos a responsabilizar al gobernador, él está haciendo su trabajo, además está informando bien, debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura, se repite mucho el 17.

"En San José de Gracia es 17 fusilados según las redes y el inicio de toda la información en redes, y en el caso de Querétaro son 17, entonces ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y no estar pensando que si hay violencia se van a beneficiar nuestros adversarios, apostar a la violencia, no, tenemos que apostar a la paz”, enfatizó.

El jefe del ejecutivo dijo que se debe continuar gobernando al país y atendiendo los orígenes y causas de la violencia y no como antes, solo con medidas coercitivas con las que se podía solucionar el problema.

Insistió en tener que claro que la paz es fruto de la justicia y se tienen que atender las causas de la violencia, como la desigualad, la corrupción, fortalecer a la familia, atender a los jóvenes.

“Ese es el camino, eso es lo que hemos iniciado, pero esto son rezagos de los gobiernos neoliberales anteriores, el periodo en el que apostó a la corrupción, a la impunidad y al abandono del pueblo”.

López Obrador destacó su programa de gobierno de transformación, pero aclaró que llevará tiempo porque es un proceso de transición porque el viejo régimen no acaba de morir y todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente.

Insistió en no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que la felicidad no son solo cosas materiales sino estar bien con nosotros mismos, con el prójimo.