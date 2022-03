AMLO a Claudio X. González: "Claro que soy agitador… de conciencias"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Claro que soy agitador, de conciencias. Sí estamos por la revolución de las conciencias y eso es lo que ellos no quieren”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la postura del empresario y fundador de la asociación civil Mexicanos contra la corrupción e impunidad (MCCI), Claudio X. González.

En la conferencia mañanera, el mandatario exhibió en pantalla un mensaje difundido en las redes sociales del empresario considerado por el mandatario como “golpista” y “adversario” del gobierno federal, donde dice: “Estamos padeciendo las consecuencias trágicas de tener a un agitador en la presidencia”.

ESTAMOS PADECIENDO LAS CONSECUENCIAS TRÁGICAS DE TENER A UN AGITADOR EN LA PRESIDENCIA. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) March 5, 2022

Enseguida, el presidente López Obrador señaló entre risas:

“Un revoltoso, que se imaginan para su concepción conservadora, este es fifí, fifí. Somos como gentes muy extrañas. Claro que soy agitador, de conciencias, si estamos por la revolución de las conciencias y eso es lo que ellos no quieren”.

“Cómo se van a agitar las cosas si son conservadores. ¿Qué es el conservadurismo? Pues conservar, mantener el estatus quo, que no se mueva nada, que todo siga igual. Agitar significa reformar, transformar, revolucionar. ‘Eso no, hay que mantener el estado de privilegios’, que sigan ellos robando y que no paguen impuestos y que se elimine la educación pública porque ese es su pensamiento de él, y de muchos”, aseguró López Obrador.

Incluso, dijo que en el país existen al menos, un 30 por ciento de mexicanos que piensan como Claudio X. González, es decir, que tienen pensamiento conservador.