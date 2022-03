Los adversarios compraron equipo de espionaje para el “golpeteo mediático”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los grupos de intereses creados siguen realizando labores de espionaje con propósitos políticos para atacar a su gobierno, a través de “golpeteo mediático”.

Reveló que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo fue víctima de la intervención de su dispositivo móvil y ayer se recibió un mensaje en Palacio Nacional pidiendo un apoyo económico de parte del mandatario postulado por Morena y exsecretario de Seguridad federal.

Incluso, afirmó que el grupo de empresarios y políticos opositores al gobierno federal, recientemente sostuvieron una reunión donde pactaron la compra de equipo de espionaje sofisticado para seguir atacando a su administración.

“Hace poco nos informaron de que todo ese grupo que está en contra nuestra, habían comprado aparatos, y aprovecho para informar, puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo, para sacar información de los celulares. No sé porque no tengo yo experiencia en estas cosas, es sacar las memorias de los teléfonos, hackear”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.