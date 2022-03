Proceso sí es periodismo, pero no el comprometido; “administra” la descomposición política: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó una vez más que el semanario Proceso “no ayudó” al movimiento que representa y aseguró que el periodismo que ejerce la casa editorial fundada en 1976 por Julio Scherer García, administra “el escándalo” y "la descomposición” política y social.

“Los medios no ayudaron, no ayudaron al movimiento, ni el Proceso, ósea y dicen ‘nosotros no tenemos que ver nada con la política; nosotros nos dedicamos al periodismo’, pues sí, es un periodismo, pero no es el periodismo de Daniel Cabrera ni de los Flores Magón, no es el periodismo comprometido”, dijo el mandatario.

“Es el que administra el escándalo, la descomposición política, la descomposición social, es como algunos sectores de la llamada sociedad civil que se la pasaban haciendo análisis de la realidad, pero ya cuando iba uno a decirles ‘oye hay que cambiar la realidad’, (y luego respondían), ‘no yo en ese no me meto, puro análisis de la realidad’ y se trata de transformar la realidad de opresión y de injusticias”, remató.

En la conferencia mañanera, el mandatario volvió a mencionar el caso de la mansión rentada por su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, y su esposa Carolyn Adams en la ciudad de Houston, Texas, y dijo que es un ejemplo de la apuesta del escándalo mediático para tratar de desprestigiar a su gobierno.

“Para eso se utiliza el sacarte información, eso es lo que está de moda y sí es una política golpista porque es ir desacreditando a los gobiernos que ellos consideran contrarios a sus intereses”, expresó.

Dijo que sus adversarios tratan de debilitar a su gobierno con escándalos mediáticos para intentar demostrar que el mandatario y sus colaboradores son deshonestos y también iguales a sus antecesores.