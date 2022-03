Se mantendrán precios de los combustibles pese al incremento del crudo por la guerra: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los precios de combustibles en México no van a aumentar para evitar una crisis inflacionaria como sucede en Europa ante el incremento en el precio del petróleo, el gas y la energía eléctrica por el conflicto bélico que mantienen Rusia y Ucrania.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que Europa depende mucho del gas de Rusia y también Rusia es un importante productor de petróleo y dijo que esto es lo que está provocando los desajustes en el mercado de las materias primas que son “fundamentales”.

“El balance es positivo para la Hacienda Pública, vamos a continuar con esta misma política porque tenemos también que cuidar que no haya aumento de precios y que no haya descontrol en la inflación porque eso perjudica mucho”, señaló.

Enseguida, explicó que no se trata de aumentar el salario o que se tengan más ingresos, sino que no haya carestía.

“Si no controlamos el precio de los combustibles y la energía eléctrica, se va todo a las nubes. Nos ayuda mucho para el control de inflación, el no aumentar los precios de combustibles”, refirió.

Incluso, el mandatario recordó que actualmente en Europa, los ciudadanos están padeciendo mucho en los precios del gas y de energía eléctrica.

Pide aprobar la reforma eléctrica

Por ello, dijo que es necesario impulsar su reforma eléctrica para garantizar que el sector privado no se apodere de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y controlen los precios para el servicio de abasto y consumo de los ciudadanos.

Luego, hizo un llamado a los legisladores para anteponer los intereses generales de la nación y no el interés de las empresas particulares.

“Y no es una medida arbitraria, se les está dejando el 46 por ciento del mercado y el 54 que lo maneje la CFE, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto y servicio doméstico para no aumentar precios”, indicó.

En el caso del aumento del petróleo en el mundo por el conflicto bélico en Europa tras la invasión de Rusia a Ucrania, insistió en señalar que a México no le afecta estos incrementos.

Dijo que afortunadamente México es de los 20 países que tienen petróleo y las economías afectadas por el aumento en el precio del petróleo crudo son para las naciones que no tienen reservas de combustibles fósiles.

“Logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo, en 14 años consecutivos, año con año se caía en la producción de petróleo y nosotros estabilizamos y ya estamos arriba de como recibimos la producción de petróleo y como se invirtió en su momento en exploración, tenemos suficientes reservas de petróleo”, afirmó el mandatario.

Por ello, dijo que en su gobierno ahora se está exportando petróleo y se obtienen excedentes de venta de petróleo crudo, también comentó que se ha reducido la importación de gasolinas en un 45 por ciento de cómo encontramos las compras de gasolina en el extranjero, tras la rehabilitación de refinerías y la compra de las acciones de la planta en Houston, Texas.

“Por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas porque se compensan los subsidios a la gasolina con los excedentes del precio del petróleo crudo. En el caso del petróleo hay más intervención del sector público y se cuida la economía popular porque cuando no hay intervención del sector público, predomina el interés particular y el afán de lucro”, sostuvo el mandatario.