Azucena Uresti criticó cerco por marchas del 8M y Milenio fue resguardado porque lo pidió: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a la conductora de Milenio Televisión, Azucena Uresti, el hecho de que haya condenado el blindaje instalado en el centro de la Ciudad de México para evitar hechos de violencia durante la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Ello debido a que el mandatario aseguró que Azucena Uresti omitió decir que los dueños de la empresa Multimedios pidieron al gobierno federal protección con vallas metálicas para el edificio privado del medio de comunicación por "temor a sufrir una agresión", indicó.

“Pero hasta chistoso porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad y luego le contesta Pedro Miguel, que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio, que estaba amurallado, porque pidieron protección. Pero es claro que la señora no nos quiere, entonces cualquier cosa la utiliza”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.

Incluso, aseguró que la conductora del espacio de noticias es como Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, así como los diarios Reforma y El Universal y los periódicos extranjeros The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times y El País porque “defienden a grupos de intereses creados”.

“De veras, es una de rigor periodístico. Están mostrando que son medios que defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres. Son medios de la oligarquía, para decirlo con claridad, los de aquí y los de allá”, aseguró el mandatario.

Luego dijo que los periodistas y medios de comunicación señalados, están enfocados en defender a las empresas extranjeras que “hacían su agosto” porque venían “a robar, a saquear, eso es lo que defienden”.