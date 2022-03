Canciller de España es bienvenido, dice AMLO; mantiene la “pausa” con la élite económica y política

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el canciller de España, José Manuel Albares, es bienvenido y que la pausa que anunció, es un problema con la elite económica que “no han actuado con decencia” pero eso no significa ruptura de relaciones con el pueblo español.

En la conferencia mañanera, el mandatario sostuvo que el gobierno de México mantiene diferencias con empresas españolas como el caso de Iberdrola porque incurrió en tráfico de influencias para obtener contratos favorables en la producción y abasto de energía eléctrica en México.

“Pero eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España, desde luego interrumpidas durante el franquismo, pero nosotros le tenemos un gran reconocimiento del pueblo español”, expresó López Obrador.

Luego, dijo que el asunto del gobierno de México es con la elite económica y política de España porque “no han actuado con decencia”.

“Que bien que este aquí el canciller de España y vamos a buscar restablecer por completo, por entero las relaciones, cuando se entienda que vivimos una etapa nueva en la vida pública de México.

“Ya no es el tiempo en que Repsol hacía y deshacía, nos costó mucho Repsol en compras de gas que no rindieron, no fueron rentables para México y ellos sí, sacaron muchas ventajas, les vendieron acciones que tenía Pemex en Repsol a precios bajos”, sentenció el presidente López Obrador.

También, recordó que el gobierno de México ha tenido problemas económicos y financieros porque este tipo de abusos han afectado la Hacienda pública.

“Lo mismo con OHL que se quedaba con todos los contratos de las autopistas, solo por las relaciones, por el tráfico de influencias y el caso pues más penoso: que una empresa española, Iberdrola, dedicada al negocio de la energía eléctrica contrata como exconsejero a un expresidente de México (Felipe Calderón)”, dijo.

Y agregó:

"Esa es una ofensa, llevarse de empleado a un expresidente de México y todavía tenemos asuntos ahí pendientes porque obtuvieron subsidios, ventajas muy favorables, todo por el tráfico de influencia eso es lo que queremos que se aclare y repito, no tenemos nosotros fobia al pueblo español”, indicó.

Incluso, comentó que el pueblo español simboliza lo que ha significado la migración en el mundo, de cómo el que sale por necesidad de su país y es dedicado al trabajo constante puede obtener un patrimonio, ese es un ejemplo”, refirió.