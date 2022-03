Gobernador de Nuevo León presume que pagará daños al Palacio de Gobierno luego de marcha feminista

MONTERREY, N. L., (apro).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que pagará de su bolsillo los daños que provocaron en el Palacio de Gobierno mujeres que participaron el martes en la marcha de su Día Internacional, con un recorrido por calles del primer cuadro de la ciudad.

Luego de la concentración de unas 7 mil personas, que inició a las 19:00 horas en la Explanada de los Héroes, de la Macroplaza, y terminó una hora y media después en el mismo lugar, un grupo de encapuchadas ingresaron al inmueble, y quemaron puertas de madera y rompieron vitrales con las imágenes de próceres.

En un video que publicó en redes sociales cerca de la media noche de ayer, García Sepúlveda dijo que los policías se abstuvieron de intervenir para no afectar a las mujeres que se manifestaron, y afirmó que en el acto de protesta no hubo ni una sola lesionada o afectada.

El mandatario de Movimiento Ciudadano se dijo consternado por el vandalismo en Palacio, aunque dijo que la sociedad debe estar aún más afectada por los abusos que sufren cotidianamente las mujeres en la entidad y del país.

Celebro que la manifestación, que fue acompañada por su esposa Mariana Rodríguez, transcurriera en paz, hasta que sucedieron los actos vandálicos, a las 21:00 horas cuando la mayoría se había dispersado.

“Desgraciadamente, una minoría, quizás infiltrados que van a sufrir consecuencias por sus delitos, llevaron esta manifestación a un grado inimaginable de quebrar vidrios, quebrar puertas, rayar paredes, de dañar, inclusive, nuestro museo de historia de Nuevo León”, dijo a la cámara.

Remarcó que, por su tolerancia, no hubo actos de autoritarismo o represión, lo que ocasionó que ninguna vida se perdiera en la manifestación y posteriores actos de destrucción que, dijo serán reparados con recursos personales.

“Sé que me van a juzgar porque fuimos tolerantes o permisivos. Pero quiero decirles que no se preocupen, que esos vidrios, esas puertas esas paredes se van a arreglar, las vamos a pintar, y que no se va a pagar de sus impuestos. Me hago responsable y lo voy a pagar de mi bolsa, y me haré cargo de que todo quede como estaba, antes de esta anarquía que vivimos en nuestro Palacio”, dijo.

Hasta este miércoles no se habían reportado detenidos.

Trabajadores estatales limpiaban esta mañana el Palacio, que amaneció con las paredes repletas de mensajes que inscribieron con aerosol las feministas con motivo del día de la mujer.