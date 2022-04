Activista de Nayarit denuncia detención arbitraria, fabricación de delitos y además incendian su casa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jueves 31 de marzo, agentes de la Fiscalía del estado de Nayarit, por órdenes del fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano, detuvieron y golpearon a Siria Dolores Zúñiga, presidenta del Colectivo Frida de búsqueda de personas desaparecidas en Nayarit. Le iniciaron procesos penales por haberse negado a entregarles 14 hectáreas de terrenos en la playa de las Islitas, municipio de San Blas, de los cuales ella tiene la posesión y propiedad legal.

Siria Dolores Zúñiga, fue liberada este viernes 1 de abril, sin embargo, se encontró con que la casa en que habitaba junto con sus dos hijas menores de edad, fue incendiada. De ese hecho responsabilizan al fiscal Petronilo Díaz Ponce, quien –afirman-- se molestó por una queja que el mismo día de la detención interpusieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La activista, también es directora general de búsqueda y rescate de personas desaparecidas y desapariciones forzadas de UKA NUIWAME AC, Asociación Civil en Defensa de los derechos humanos, mujeres, niñas y niños, por lo que, María Mayela Ruiz Madrazo, presidenta de UKA NUIWAME presentó una queja el mismo día de la detención ante la CNDH, responsabilizando al fiscal Díaz Ponce.

En mensajes por WhatsApp enviados por Zuñiga a Ruiz Madrazo, le dice:

“Me detuvieron en San Blas en la casa de mi hermana. Me jalonearon y me aventaron contra la patrulla. Eran tres patrullas.

“Son los de Agencia de Investigación Criminal y Ejecuciones: Uno se apellida Tirado López, más no sé cómo se llaman, no se identificaron, ni me mostraron la orden de aprehensión y me rompieron mi orden de suspensión que les mostré.

“Me trajeron a fiscalía y luego me llevaron a donde tenían a Patricia, la periodista, Internado de mujeres.

“Y dicen que no es hecho consumado que no paso nada.

Después de que fue liberada Siria envió otro mensaje a Mayela en el que le dice:

“Mayela que ya sacaron otra orden de aprehensión y no puedo salir a la calle. La Lic, Olimpia de fiscalía, ella mandó detenerme. Es comadre de Benito, juez que me negó el reconocimiento de inocencia.

“Y le avisaron a mi abogado que el amparo que tengo ya se venció, si apenas ayer deposité lo que pidieron para la suspensión”, concluye Siria Zúñiga en esta parte de la conversación.

En esta, señala que con fecha 24 de abril del año 2018, se presentó formal denuncia ante la entonces PGR, por los delitos de desaparición forzada, genocidio y los que resulten contra la FGE y diversas autoridades federales y estatales, en el que se solicitó la facultad de atracción de las 600 carpetas de investigación -existentes hasta el momento de la denuncia-, más las que se fuesen acumulando en virtud de que la FGE fue señalada como responsable de las desapariciones forzadas”.

Y en alcance a la queja presentada ante la CNDH el día 25 de agosto del año 2017, con número de folio 70396/2017 con número de expediente CNDH/1/2017/6930/Q, en la cual la denuncia de PGR se integró mediante carpeta de investigación FED/NAY/TEP/0000250/2018, mismo que con fecha 27 del mes de agosto del año 2018 mediante oficio AYD-TEP-1481/2018, la antigua PGR se declaró incompetente para conocer de la indagatoria mediante Acuerdo de Incompetencia, en razón de fuero, respecto a la investigación FED/NAY/TEP/0000250/2018, misma denuncia que fue remitida al titular de la Fiscalía de Nayarit, para su indagatoria.

Sin embargo, hasta este 1 de abril, no se ha realizado actuación alguna respecto a la competencia, así como la indagatoria de las mil 200 carpetas de investigación que existen actualmente por desaparición de personas y desaparición forzada, respecto a la incompetencia remitida por la PGR, con acuse de recibido por parte de la FGE de fecha 27 de agosto del año 2018, por lo que existen 30 meses de dilación.

Por ello, Mayela Almonte, solicita se rinda informe de la admisión o inadmisión de competencia, así como de las actuaciones realizadas a la fecha de hoy, así como de todas las carpetas de investigación relacionadas con los despojos en el estado de Nayarit:

“Ya he denunciado de igual forma a la CNDH y otras instancias que las autoridades FABRICAN PROCESOS JUDICIALES PARA BENEFICIAR CON EL DESPOJO DE TIERRAS AL EXGOBERNADOR, TOÑO ECHEVARRIA GARCIA, DONDE ESTÁ INVOLUCRADO EL NOTARIO PÚBLICO NO. 1 DE TEPIC, DANIEL SAUCEDO BERECOCHEA, INCLUSO, HASTA TOÑO ECHEVARRIA DOMINGUEZ, YA QUE ESTAN CONSTRUYENDO UNA GASOLINERA DEL GRUPO "OCTANO" EN LAS 14 HECTÁREAS QUE SON PROPIEDAD DE LA SEÑORA, CIRIA (Sic)”.