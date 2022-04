AMLO pide no hacer juicios sumarios hacia su sobrina acusada de pedir “moches”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de su sobrina y diputada local por Morena en Tamaulipas, Úrsula Salazar Mojica, quien fue exhibida en un audio pidiendo moches a un empresario.

“Ya saben cuál es mi postura, cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política, del viejo régimen: no amiguísimo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, ni impunidad, sea quien sea”, dijo.