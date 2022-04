AMLO rechaza grupo de EU para que revise su reforma eléctrica: “se queda como está”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La reforma eléctrica se queda como está porque incluye la transición energética”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que de ninguna manera se aceptó que un grupo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos vigile la actuación del gobierno de México.

“Eso no podría aceptarse, es como si yo voy a Estados Unidos y le propongo al presidente Joe Biden que reduzca el precio de las gasolinas por decreto, con razón me diría: `Y tú qué te metes deja de estar de zalamero`”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones del enviado de la Casa Blanca para el clima, John Kerry, quien al término del encuentro de ayer en Palacio Nacional dijo que el gobierno de Joe Biden instalará un grupo para asegurarse que “lo que salga de la reforma (energética) reflejará la mayor estabilidad para tratar de avanzar”.

Al respecto, el presidente Obrador rechazó cualquier tipo de injerencia de funcionarios y empresarios de Estados Unidos en la actuación del gobierno de México y reveló que ese fue un planteamiento que se dio en la reunión privada, sin especificar quien lo propuso, pero aseguró que no fue aceptado.

“Nosotros no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, Canadá, China o Rusia y, sí, hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado, no se aceptó”, advirtió el mandatario mexicano.