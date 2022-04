“Un corrupto está muy difícil que pueda enfrentarse a un gobierno, lo hacen polvo”: AMLO a Loret

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no va a dejar pasar ningún ataque de sus adversarios y volvió a exigir al periodista Carlos Loreta de Mola que informe dónde están ubicados los 13 departamentos que supuestamente tiene en la ciudad de México y el inmueble de Estados Unidos.

“Para ser opositor, se necesita tener autoridad moral, un corrupto está muy difícil que pueda enfrentarse a un gobierno, lo hacen polvo”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que él ha aguantado y resistido porque tiene "un escudo de honestidad" y advirtió que no va a dejar pasar "nada de esto".

Por ello, consideró que lo que estima más importante en su vida es la honestidad.

"Por eso he salido muchas veces de la calumnia ileso y vaya que se han lanzado fuerte y no han podido, además, tengo mi tribunal que es mi conciencia, que es el que más me importa, casi me confieso todos los días con mi tribunal. Cuando se tiene la conciencia tranquila se puede ser muy feliz y enfrentar cualquier adversidad”, sostuvo.