Consulta de revocación fue “un éxito” con todo y las trampas y boicot del INE: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato que alcanzó más de 16 millones de votos, de los cuales 15 millones fueron a favor de la continuidad y un millón en contra, a pesar de la falta de casillas y “con todas las trampas o boicot” del Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador: "me quedo y vamos a continuar con la transformación"

“En el 2006, que no se olvida, yo obtuve de acuerdo a las cifras oficiales, 14 millones 800 mil votos y Felipe Calderón, 15 millones, pues aún con los votos inflados de Felipe Calderón, ahora obtuvimos más votos”, dijo.

Agregó:

“Aquí hay que tomar en cuenta que se instaló un tercio de las casillas del 2018, en ese entonces, se instalaron 160 mil y ahora fueron 57 mil, también lo digo porque nuestros adversarios que se enojan mucho, dicen que es la mitad de los votos que obtuve en la elección del 2018, sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados y hubo municipios donde no hubo casillas”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario presentó en pantalla un informe sobre el resultado de la consulta de revocación de mandato, así como el comportamiento en cada entidad y destacó el apoyo recibido por los ciudadanos de Guanajuato, lugar donde por primera vez gana con el 88 por ciento de los 431 mil sufragios emitidos.

Al respecto, insistió en calificar el día de ayer como un día especial e histórico porque de acuerdo a los datos del INE, participaron el 17.6 por ciento del padrón electoral que sumaron 16 millones 392 mil 522 votos, de los cuales 15 millones 60 mil 746 sufragios fueron a favor de que continúe en el cargo y un millón 56 mil 778 expresaron su desacuerdo.

La instalación de casillas fue del 99. 32 por ciento y 214 mil 998 votos fueron anulados y el presidente López Obrador, se enfocó en reprochar la ausencia de casillas para garantizar el derecho de los ciudadanos a participar.

“En mi pueblo Tepetitán, no instalaron casillas sino a 30 o 40 kilómetros, pero la gente salió a votar como pudo, pero participaron, realmente les agradezco mucho, no tendría cómo pagarle, bueno, sí, no traicionando jamás y seguir trabajando más en bien del pueblo”, sostuvo.