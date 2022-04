Lorenzo Córdova: descalificar la organización de la consulta "es un despropósito"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al término de la jornada de revocación de mandato, la noche del domingo, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) comentó satisfecho que una vez más quedó demostrado que tenemos un sistema electoral “eficaz, puntual, pertinente y, sobre todo, que goza de la confianza ciudadana”.

Indicó que, por ser la primera vez que en México se realiza un ejercicio de revocación de mandato, no hay manera de hacer comparaciones: “No es comparable con ningún otro proceso”, dijo.

Abordado por los reporteros en las instalaciones del INE, al cierre de la jornada, Córdova reconoció que hubo “cosas” de este ejercicio que “no les han gustado a los legisladores”, al grado de que intentaron “cambiar a medio camino” la legislación electoral.

Ante todo esto, señaló que “habrá que hacer un balance” sobre este primer proceso de revocación de mandato, mediante el cual se le consultó a la ciudadanía si considera pertinente que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe permanecer o no en el cargo.

Por lo pronto, según el conteo rápido realizado hasta el momento por el INE, solo participaron alrededor del 18% de los votantes registrados en la Lista Nominal, que representan 16 millones 704 mil ciudadanos.

Sin embargo, para que fuera vinculante esta consulta, se requería la participación del 40%, que representan 37.1 millones de personas.

Al momento de dar a conocer los resultados, Córdova sostuvo que la jornada del domingo se desarrolló en paz y civilidad.

“El INE, de la mano de la ciudadanía, volvió a cumplirle a México al organizar, no sin obstáculos, un proceso de legalidad, transparencia y certeza”, resaltó Córdova.

“La ciudadanía volvió a confiar en el INE, en su INE”, celebró.

Pretender descalificar la organización y la participación “es un despropósito y un desprecio a la lección que hoy, una vez nos, han dado a todas y todos las ciudadanas y los ciudadanos”.

? “El INE volvió a cumplirle a México”.



El Consejero Presidente del @INEMexico, Lorenzo Córdova, da detalles sobre el conteo rápido de la #RevocaciónDeMandato pic.twitter.com/3EXyUpUyAF — @telediario (@telediario) April 11, 2022

Asimismo, destacó que el organismo electoral respeta la decisión de quienes optaron por no acudir a las urnas. “Su abstención es también una decisión política que, la compartamos o no, es respetable”, dijo Córdova.

En una rueda de prensa, por la tarde, el consejero presidente también respondió al señalamiento que hizo Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, quien acusó al INE de “amagos” con la intención de querer anular los resultados de la consulta de revocación de mandato por presuntas violaciones a la ley.

“Que lea la ley (...) no me interesa discutir con ningún funcionario público (...) A veces no es malo leer la ley. El INE no anula elecciones. Quien puede y tiene la facultad de anular elecciones, pero eso me parece que no lo entienden muchos, es el Tribunal Electoral y él ya calificará (a la luz de lo que el INE le informe) lo que tenga que decidir", subrayó.