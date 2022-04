No hay elementos para anular la consulta, se tendría que repetir con cargo al INE: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de sus opositores "por apostarle al fracaso" de la consulta de revocación de mandato y contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes acusó de actuar de forma antidemocrática.

Aseveró que no existen elementos para anular los resultados, aunque han sido los propios morenistas quienes han aludido a esa intención debido a las acusaciones de la oposición por el acarreo durante la jornada y violar la veda promoviendo la consulta, principalmente.

El pasado 7 de abril el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, informó que el organismo había recibido 172 quejas por violaciones a las restricciones legales estipuladas para la consulta, cinco de ellas contra el presidente López Obrador, lo que fue visto por los propios morenistas como una intención del INE de anular la elección, facultad que solo corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y así lo ha reconocido el propio Córdova Vianello.

Ante una posibilidad de que la consulta de anule López Obrador anticipó:

“Acerca de la amenaza de la anulación de la consulta, no creo eso, no hay elementos, pero no solo no hay elementos, también volviendo, la política, es ideales, son principios, pero también eficacia, es el equilibrio entre los principios y la eficacia. ¿Qué gana el INE anulando? La tendría que repetir, yo creo que así está la ley y con cargo a su presupuesto, y ahora sí, a lo mejor hasta conviene porque van a poner todas las casillas”, expresó entre risas.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que la apuesta de los adversarios era que se fracasara en la consulta de revocación de mandato.

“Yo no sé cómo son demócratas porque si son demócratas calculadores, interesados, si van a buscar la democracia solo cuando piensan que van a sacar provecho, eso no es ético, no tiene que ver con la moral, ni con el ideal democrático”, sostuvo López Obrador.

Enseguida, dijo que también “es lamentable" la actitud del INE porque deberían estar ahora celebrando, si no hubiesen puesto obstáculos.