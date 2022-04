Presidente de Cantabria revela que gobierno de España le pidió mediar en las relaciones con AMLO

MADRID (apro).-El presidente de Cantabria (norte de España), Miguel Ángel Revilla, dio a conocer que el gobierno del presidente Pedro Sánchez le pidió que mediara con el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, para reconducir las relaciones bilaterales México-España, afectadas por la “pausa” derivada de la petición de perdón de las autoridades españolas por los agravios durante la conquista y por las turbulentas relaciones con las empresas españolas en México.

“Sí que he tenido alguna llamada importante. Con este tema, sí que me ha mandado un mensaje Pedro Sánchez, me ha llamado el secretario de Estado de Iberoamérica (Juan Fernández Trigo) y esta mañana me ha mandado un mensaje Alberti Núñez Feijóo (nuevo presidente del Partido Popular)”, aseguró.

“¿Y qué, por dónde van los tiros?”, le preguntó el conductor del programa La Sexta Noche, donde el político desveló ese encargo.

“Bueno, que sería interesante que yo mediara, también digo una cosa, yo por España hago lo que sea, pero también te digo, sin cargos y sin puestos retribuidos. Lo único que pido es que, si tengo que viajar, me paguen el viaje, el billete en turista, como me pagan ustedes el taxi”, respondió.

López Obrador y el cántabro Revilla fincaron una amistad, desde que el primero fue invitado en septiembre de 2017 al ayuntamiento de Ampuero (Cantabria), de donde era originario su abuelo, José Obrador Revuelta, nacido en 1893, y quien llegó a México justo un siglo antes de esta visita de AMLO a Cantabria, en 1917.

Obrador Revuelta se afincó en Tabasco, donde abrió una tienda de telas y alimentos con sus hermanos Manuel y Félix. De su relación con Úrsula González, una descendiente de asturianos, nació Manuela, la madre del presidente mexicano.

En esa visita estrecharon su amistad López Obrador y Revilla, quien viajó a México días antes de la toma de posesión del primero como presidente y participó en una serie de reuniones en la propiedad del presidente mexicano en Palenque, junto con el cantautor Silvio Rodríguez.

López Obrador calificó a Revilla como uno de los mejores políticos del mundo. A su vez, Revilla dijo en la entrevista en la televisión española que el presidente de México es un “hombre honesto, honrado, austero y bien intencionado”. Además, señaló, intenta mejorar las cosas en un país con 50 millones de pobres.

En medio de la polémica por la pausa dictada por López Obrador, Revilla consideró que México es el país más importante para España, por lo que es necesario que se fortalezcan las relaciones bilaterales.

“México es el país más importante para España. Si ha sido capaz de llegar a un acuerdo con Marruecos, a cambio de lo que ha habido que ceder, que es toda una historia, ¿cómo no se va a llegar a un acuerdo con México?”, se preguntaba.

Sostuvo que México es “el futuro de la lengua, nada menos. El español, quien va a progresar al español va a ser México. España es una nación biológicamente decadente. México tiene 120 millones de mexicanos en su territorio y 40 (millones) en Estados Unidos: 160 millones”.

Asimismo, consideró que es el país más importante para las empresas españolas, porque ahí están todos los grandes negocios.

Por ello consideró que sería “un error tremendo no restablecer relaciones con un país que es el más importante para nosotros, más que Alemania”, “México, país al que yo adoro”, subrayó.

Revilla también se refirió a las malas prácticas de algunas empresas españolas en México, de las “puertas giratorias” y, sin mencionarla, en específico al caso de la eléctrica Iberdrola, que contrató al expresidente Felipe Calderón, que ha sido una de las denuncias continuas de López Obrador.

Dijo coincidir con que algunas empresas españolas no se han portado de forma adecuada en México. “Antes de llegar al programa, esta mañana he visto el listado de las personas que, en España, haciendo sido presidentes del gobierno, ministros, directores generales o secretarios de Estado, han estado colocadas en las eléctricas, el gas, el petróleo y la banca. ¿Saben cuántos son? 172, que están todos los que han sido. Eso es un escándalo”.

“Y él (el presidente López Obrador) qué ha denunciad, una empresa que está ahí, que colocó de asesor a un expresidente del gobierno de México. eso en España lo vemos como normal y no es normal. No es normal que 170 altos políticos de España estén en el sector del gas, en el petróleo, en las eléctricas, con el único bagaje de haber sido alguien en política y probablemente haber hecho favores y de influir para que sea una especie de oligopolio que tenemos ahora y que pagamos todos”, aseguró.

El presidente Revilla recordó que él estuvo en desacuerdo con la petición que hizo López Obrador, para que el monarca de España, Felipe VI, ofreciera disculpas a los pueblos originarios por los agravios cometidos durante la conquista.