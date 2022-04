PRI, PAN y PRD negocian con el gobierno “tras bambalinas”, dice Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Jorge Álvarez Maynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, aseguró que el grupo que presentó los 12 puntos, conformado por el PAN, PRI y PRD está, por un lado, “negociando con el gobierno tras bambalinas y por otro presenta iniciativas que son una calca del presidente”.

El diputado dijo que eso ocurre detrás, mientras que ante el ojo público se “montan circos y escenografía”. Ante la pregunta de quiénes son los funcionarios que están negociando, dijo que “quienes suscribieron esas iniciativas”.

Álvarez Maynez planteó que la estrategia de Morena para modificar las fechas de votación de la reforma eléctrica es una forma de desgastar a los diputados de la oposición para que voten a favor, un acto que calificó de “batalla propagandística”, igual que la “supuesta reforma electoral”.

“Es infantil que crean que por citarnos en domingo, no vamos a venir o nos vamos a ir de vacaciones”, expresó.

Así como la bancada de Morena, PT y PVEM ya se había comprometido a votar la reforma eléctrica este martes, y añadió que no le sorprendería que horas antes a la cita del 17 de abril se vuelva a modificar.

“No descartamos que vuelvan a traicionar su palabra, no la tienen, no le cumplieron al PRI lo del periodo extraordinario, ni la idea de sesionar el martes, no tendrían por qué cumplir con la votación del domingo”, dijo el diputado en conferencia de prensa, desde donde se presentaron a pesar de que la noche del lunes se modificó la votación de la reforma eléctrica, de último minuto, para la mañana del domingo 17 de abril.

Pese a no ser un día típico para una votación legislativa, Movimiento Ciudadano se comprometió a estar presente desde temprano y a tomarse el tema con seriedad.

“No queremos construir un escenario de psicosis, poner nerviosos”, sostuvo.