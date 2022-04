AMLO insiste en llamado a diputados de oposición para rebelarse en votación de reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Antes de concluir su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a exhortar a los legisladores de oposición a que se rebelen a sus dirigentes y los cabilderos de empresas extranjeras para que voten a favor de su reforma constitucional en materia eléctrica.

“Me voy a rebelar, porque eso es lo quiero que hagan los diputados, que se rebelen, que no les hagan caso. Que les digan: ‘sepan señores, cabilderos, extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación y que no nos van a doblar ni con su cochino dinero’”, expresó.

Previamente, volvió a criticar el llamado del diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas a votar en contra de la reforma constitucional del gobierno de México.

“Ni siquiera fue una recomendación, sino una orden, así tajante, categórica: `todos a votar en contra de la iniciativa de reforma eléctrica`. ¿Qué es eso? Si los diputados son representantes del pueblo, no de partido”, dijo.

“No hay cuidado de las formas y tampoco del fondo pero cada quien que asuma su responsabilidad, no puedo yo ser asesor o consejero, pero tienen expertos, ahí los intelectuales orgánicos del conservadurismo, lo que pasa es que están ofuscados, obnubilados y eso no ayuda porque no se piensa con sensatez y tranquilidad”, sostuvo.

Incluso, dijo que en el mejor de los casos, la postura de sus adversarios políticos “es pura pasión” y en el peor, “puro odio y eso conduce a cometer errores”, aseguró el mandatario.