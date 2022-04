AMLO reconoce demora de beneficiarios de “Tandas del Bienestar” durante la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que hay demora en el pago de los beneficiarios del programa Tandas del Bienestar, destinado a apoyar a pequeños comerciantes que cerraron sus establecimientos comerciales por la pandemia de covid-19.

“Algunos salieron adelante con ese apoyo, otros no pudieron, fue más la crisis”, señaló.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre una cartera vencida en el programa Tandas del Bienestar que asciende a más de tres mil 400 millones y representa el 83 por ciento de beneficiarios que aún no han pagado el préstamo o su totalidad. De ese total más el 67% no han pagado nada de lo que solicitaron y 16% han hecho pagos parciales. El mandatario no desmintió las cifras que le expuso una reportera.

Al respecto, dijo que tiene confianza de que se pueda recuperar los créditos otorgados durante la pandemia y descartó que se trate de una bolsa económica a fondo perdido

“Son créditos de 25 mil pesos por negocios que se dieron a tasas de interés muy bajas, de cuatro por ciento en promedio, según recuerdo, a pagar en tres años, o sea, que apenas lleva un año”, explicó el mandatario.

También, explicó que los beneficiarios iban a pagar el crédito mes con mes y señaló que va a esperar a la presentación de un reporte oficial para conocer cuántos han pagado y quienes aún deben.