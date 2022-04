Caravana en Defensa del Agua y la Vida: "AMLO es un traidor"

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Los grupos y pueblos que desde Morelos apoyan el caminar de la Caravana en Defensa del Agua y la Vida, que arribó a Morelos el domingo 10 de abril, coinciden en que el presidente Andrés Manuel López Obrador “es un traidor”, pues cambió su postura a favor de la naturaleza en campaña, por una que “impone sequías, desastres naturales y violencia” en las comunidades que defienden la vida.

A su paso por Morelos, la Caravana que partió de Puebla el pasado 22 de marzo y que ha recorrido varias entidades, ha participado en la clausura simbólica de la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla, al oriente de Morelos, “monumento al neoliberalismo y la traición”, como ha sido calificada por la propia Teresa Castellanos, una de las líderes de la resistencia frente al Proyecto Integral Morelos.

Con vivas a Emiliano Zapata, que comenzaron en Chinameca, municipio de Ayala, el pasado domingo, aniversario luctuoso del Caudillo del Sur, y también a Samir Flores, uno de los principales opositores al proyecto y que fue asesinado el pasado 20 de febrero de 2019, rindieron un homenaje al líder del Ejército Libertador del Sur, junto a su monumento ecuestre en el casco de la Exhacienda de Chinameca, donde cayó asesinado por las balas del traidor Jesús Guajardo, en 1919.

Conformada por integrantes de comunidades y movimientos sociales de Querétaro, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Tlaxcala, entre otros estados, la Caravana primero asistió a brindar su solidaridad al plantón que mantienen campesinos frente a las oficinas de la Asociación de Usurarios del Rio Cuautla (Asurco) y en contra del acueducto de la propia CFE.

Este lunes continuaron su recorrido en Huexca, municipio de Yecapixtla, donde realizaron una caminata por las calles de la comunidad y llevaron a cabo la clausura simbólica de la planta generadora de energía. A la Caravana se sumaron integrantes de distintos movimientos y comunidades que se oponen a los megaproyectos en la entidad, particularmente el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto.

“Hoy estamos recibiendo a los compañeros que vienen de diferentes estados de la República en una caravana muy importante por defensa del agua, de la vida, del territorio, en contra de los megaproyectos, que salió del Estado de Puebla y está llegando al Estado de Morelos desde el día de ayer”, dijo al micrófono Teresa Castellanos Ruiz, habitante de Huexca e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos.

Vamos a hacer la clausura simbólica de esta termoeléctrica porque los pueblos decidimos, los pueblos que somos afectados decidimos nos querer esa termoeléctrica de ciclo combinado, no es un chantaje, no es un que nosotros digamos que no queremos progreso, lo que nosotros queremos es que se respete la decisión de los pueblos, de las comunidades originarias”, informó la activista ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo.