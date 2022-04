"Tenemos que saber sobre esas riquezas" dice AMLO sobre origen de bienes de Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sigue esperando que el periodista Carlos Loret de Mola explique el origen de sus bienes, argumentando que realiza reportajes sobre supuestos medicamentos caducos porque “recibe dinero” de empresas que antes distribuían medicinas y las vendían al gobierno federal a sobreprecios.

Si AMLO quería expropiarme lamento decepcionarlo, no tengo ocho hectáreas en ningún estado: Loret

"Yo no soy corrupto, de ese pie yo no cojeo": esta es la nueva respuesta de Loret a López Obrador

En la conferencia mañanera, el mandatario consideró que es importante que la vida pública sea cada vez más pública y rechazó que su exigencia sea un ataque a la libertad de expresión o el ejército periodístico.

Enseguida, dijo que seguirá esperando que el conductor de noticias en la empresa Radio Fórmula y el portal Latinus, presente públicamente un informe sobre el departamento en Estados Unidos, así como un inmueble que presuntamente adquirió en 24 millones de pesos en la Ciudad de México y la mansión ubicada en el destino turístico de Valle de Bravo, en el estado de México, en un promedio de casi cuatro hectáreas.

“Porque, además, en el caso de Valle de Bravo era un bosque que lo talaron. Estamos haciendo referencia a 36 mil metros cuadrados, es bastante, casi cuatro hectáreas”, dijo.

"Vamos a seguir esperando que se hable sobre este tema, no lo vamos a dejar, no vamos a dejar de insistir en esto, porque ya basta, no sólo hay corrupción, sino es mucho el cinismo”, advirtió.