AMLO llama "clasista" a Francisco Martín Moreno y dice estar orgulloso por el apoyo de “analfabetas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpió por un momento sus días de descanso y, a través de un par de mensajes en Twitter, arremetió contra el escritor Francisco Martín Moreno.

Este Jueves Santo, el mandatario -que pasa días de asueto en Palenque, Chiapas-, llamó “clasista” al escritor y columnista en el periódico Reforma -medio también blanco de críticas por parte del Ejecutivo federal-, quien el miércoles 13 publicó en sus redes un mapa de México supuestamente con datos del Inegi, en donde criticó el “origen del poder” del presidente.

“Los siguientes datos de INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena…”, escribió Francisco Martín Moreno.

Los siguientes datos de INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena… pic.twitter.com/VeHZTrCQJX — Francisco Martin Moreno (@fmartinmoreno) April 13, 2022

La réplica de López Obrador vino este jueves.

“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura. ½.

“Además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto. 2/2”.

Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura. 1/2 pic.twitter.com/PsxAPNwXvp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 15, 2022

El par de mensajes fue acompañado de un video en el que el presidente mexicano presume su nivel de aprobación comparado con otros mandatarios del mundo.

No es el primer choque entre ambos. En 2017, el propio López Obrador vaticinó que Moreno no votaría por él y dijo que “es un mal escritor dedicado a explotar la ignorancia y el conservadurismo de la sociedad”.